https://1prime.ru/20241222/zabajkale-853775230.html
В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда
В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда - 22.12.2024, ПРАЙМ
В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда
Два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, с рельсов сошли 42 вагона, сообщает Восточно-Сибирская... | 22.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-22T06:50+0300
2024-12-22T06:50+0300
2024-12-22T06:50+0300
бизнес
россия
экономика
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853775230.jpg?1734839419
ЧИТА, 22 дек - ПРАЙМ. Два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, с рельсов сошли 42 вагона, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее в ЗабЖД сообщили о сходе грузового поезда, движение приостановлено, пострадавших нет.
"По предварительным данным, 22 декабря 2024 года около 07.30 (10.30 мск) на 6623-м километре Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей - Жирекен) столкнулось два состава грузовых поездов. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго - семь вагонов, груженых углем", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
Уточняется, что угрозы экологической безопасности нет, пострадавших тоже.
Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия уточняются.
На место выехал Могочинский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа. Могочинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В пресс-службе Восточного МСУТ СК России в свою очередь сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, ск рф
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, СК РФ
В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда
В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда, с рельсов сошли 42 вагона
ЧИТА, 22 дек - ПРАЙМ. Два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, с рельсов сошли 42 вагона, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ранее в ЗабЖД сообщили о сходе грузового поезда, движение приостановлено, пострадавших нет.
"По предварительным данным, 22 декабря 2024 года около 07.30 (10.30 мск) на 6623-м километре Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей - Жирекен) столкнулось два состава грузовых поездов. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго - семь вагонов, груженых углем", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
Уточняется, что угрозы экологической безопасности нет, пострадавших тоже.
Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия уточняются.
На место выехал Могочинский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа. Могочинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В пресс-службе Восточного МСУТ СК России в свою очередь сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).