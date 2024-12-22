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В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда

В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда - 22.12.2024, ПРАЙМ

В Забайкалье столкнулись два грузовых поезда

Два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, с рельсов сошли 42 вагона, сообщает Восточно-Сибирская... | 22.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-22T06:50+0300

2024-12-22T06:50+0300

2024-12-22T06:50+0300

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ЧИТА, 22 дек - ПРАЙМ. Два грузовых поезда столкнулись на станции Бушулей Чернышевского района в Забайкальском крае, с рельсов сошли 42 вагона, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Ранее в ЗабЖД сообщили о сходе грузового поезда, движение приостановлено, пострадавших нет. "По предварительным данным, 22 декабря 2024 года около 07.30 (10.30 мск) на 6623-м километре Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей - Жирекен) столкнулось два состава грузовых поездов. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго - семь вагонов, груженых углем", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры в Telegram-канале. Уточняется, что угрозы экологической безопасности нет, пострадавших тоже. Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия уточняются. На место выехал Могочинский транспортный прокурор, следственно-оперативная группа. Могочинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В пресс-службе Восточного МСУТ СК России в свою очередь сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

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