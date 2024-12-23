https://1prime.ru/20241223/abkhaziya-853803888.html

РСТ опубликовал разъяснения для турбизнеса по продаже туров в Абхазию

РСТ опубликовал разъяснения для турбизнеса по продаже туров в Абхазию - 23.12.2024, ПРАЙМ

РСТ опубликовал разъяснения для турбизнеса по продаже туров в Абхазию

Российский союз туриндустрии (РСТ) подготовил разъяснения для турбизнеса по продаже туров в Абхазию, после того, как Минэкономразвития, из-за внутриполитической | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T16:26+0300

2024-12-23T16:26+0300

2024-12-23T16:26+0300

выездной туризм

абхазия

рст

https://cdnn.1prime.ru/img/84186/90/841869042_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_35c9b7e7b3f62d46c0822f764eec9d36.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российский союз туриндустрии (РСТ) подготовил разъяснения для турбизнеса по продаже туров в Абхазию, после того, как Минэкономразвития, из-за внутриполитической ситуации в республике, рекомендовало туроператорам приостановить продажу путевок, сообщили в пресс-службе союза. "После событий, повлекших за собой политический кризис в Абхазии, 15 ноября Минэкономразвития России на своем официальном сайте в сети интернет опубликовало "Рекомендации в связи с ситуацией в Абхазии" с пометкой "Официальная позиция". Согласно законодательству РФ продажа туров в Абхазию не запрещена. Опубликованное сообщение носит рекомендательный характер в адрес туристов, туроператоров и других участников туристического рынка... У министерства экономического развития нет полномочий по запрету реализации туристского продукта", - сообщили в РСТ. В союзе уточнили, что в связи с ситуацией в Абхазии с даты публикации рекомендаций "у туроператора возникает обязанность проинформировать туриста со ссылкой на рекомендацию регулятора о текущей ситуации и потенциальной опасности, с которой он может столкнуться во время путешествия". "Такое информирование лучше оформить в письменном виде", - подчеркнули в РСТ. "Важно помнить, что туроператору может грозить ответственность вплоть до уголовной в случае, если туристы получат тяжкий вред здоровью или погибнут по причинам, находящимся в причинно-следственной связи с беспорядками. Возможные варианты ответственности - штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет или без него", - добавили в сообщении. Поясняется, что при этом правовые последствия возникают только для туристского продукта. "На другие услуги (размещение, перевозку, экскурсионное обслуживание и т.д.) данные положения не распространяются", - подчеркнули в союзе, добавив, что после опубликования рекомендаций туроператор или турист имеют право отказаться от исполнения договора. При расторжении договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг, сказали в РСТ. "В случае возникновения обстоятельств, связанных с угрозой безопасности туристам или опасности причинения вреда их имуществу, турист и/или туроператор (турагент) имеет право в судебном порядке потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. Наличие обстоятельств подтверждается рекомендациями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления", - заключили в союзе.

https://1prime.ru/20241223/elektroenergiya-853791471.html

абхазия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

выездной туризм, абхазия, рст