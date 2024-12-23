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В Минэкономики Швейцарии рассказали о замороженных российских активах - 23.12.2024, ПРАЙМ
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В Минэкономики Швейцарии рассказали о замороженных российских активах
В Минэкономики Швейцарии рассказали о замороженных российских активах - 23.12.2024, ПРАЙМ
В Минэкономики Швейцарии рассказали о замороженных российских активах
Примерно 7,9 миллиарда долларов частных средств были заморожены в Швейцарии в рамках санкционной политики против России по состоянию на август текущего года,... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T20:33+0300
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ЖЕНЕВА, 23 дек – ПРАЙМ. Примерно 7,9 миллиарда долларов частных средств были заморожены в Швейцарии в рамках санкционной политики против России по состоянию на август текущего года, когда проводилось последнее обновление этих данных, заявила РИА Новости глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи. Ранее в понедельник Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций Евросоюза в рамках 15-го пакета против России и Белоруссии. Берчи сообщила, что по состоянию на 13 августа 2024 года в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также спортивные и автомобили класса люкс, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие санкционированным физлицам, компаниям и организациям. Она также рассказала, что около 1,45 миллиарда долларов из 7,9 миллиарда долларов частных активов, замороженных в Швейцарии в рамках санкций против России, были заморожены на суперпровизорной основе, то есть на основании решения, принятого без участия и заслушивания стороны-ответчика.Швейцария не является членом ЕС и НАТО. Вместе с тем Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Власти Швейцарии также сообщили, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов Банка России (около 8,23 млрд долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
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швейцария, ес, нато, санкции против рф, белоруссия
Политика, ШВЕЙЦАРИЯ, ЕС, НАТО, санкции против РФ, БЕЛОРУССИЯ
20:33 23.12.2024 (обновлено: 20:40 23.12.2024)
 
В Минэкономики Швейцарии рассказали о замороженных российских активах

Минэкономики Швейцарии: $7,9 млрд частных активов из России заморожены в стране

© fotolia.com / PXWЦюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© fotolia.com / PXW
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ЖЕНЕВА, 23 дек – ПРАЙМ. Примерно 7,9 миллиарда долларов частных средств были заморожены в Швейцарии в рамках санкционной политики против России по состоянию на август текущего года, когда проводилось последнее обновление этих данных, заявила РИА Новости глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи.
Ранее в понедельник Швейцария присоединилась к расширенному списку санкций Евросоюза в рамках 15-го пакета против России и Белоруссии.
Берчи сообщила, что по состоянию на 13 августа 2024 года в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 7,1 миллиарда швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также спортивные и автомобили класса люкс, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие санкционированным физлицам, компаниям и организациям.
Она также рассказала, что около 1,45 миллиарда долларов из 7,9 миллиарда долларов частных активов, замороженных в Швейцарии в рамках санкций против России, были заморожены на суперпровизорной основе, то есть на основании решения, принятого без участия и заслушивания стороны-ответчика.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО. Вместе с тем Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Власти Швейцарии также сообщили, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов Банка России (около 8,23 млрд долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
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