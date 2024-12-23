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Структура Газпромбанка приобрела часть акций "Южуралзолота"
Структура Газпромбанка приобрела часть акций "Южуралзолота" - 23.12.2024, ПРАЙМ
Структура Газпромбанка приобрела часть акций "Южуралзолота"
Компания "ААА Управление Капиталом", входящая в группу "Газпромбанк", приобрела у президента и основного акционера ЮГК ("Южуралзолото группа компаний")... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T16:17+0300
2024-12-23T16:17+0300
2024-12-23T16:17+0300
экономика
россия
южуралзолото
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Компания "ААА Управление Капиталом", входящая в группу "Газпромбанк", приобрела у президента и основного акционера ЮГК ("Южуралзолото группа компаний") Константина Струкова 22% её акций, сообщила золотодобывающая компания. "АО "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", приобрело у президента и основного акционера ЮГК Константина Струкова 22% акций компании. По итогам сделки Константин Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с пакетом акций в размере 67,85% от уставного капитала компании. Доля акций компании в свободном обращении остается 10,15%", - говорится в сообщении.
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россия, южуралзолото
Экономика, РОССИЯ, Южуралзолото
Структура Газпромбанка приобрела часть акций "Южуралзолота"
Структура Газпромбанка приобрела 22% акций "Южуралзолота"
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Компания "ААА Управление Капиталом", входящая в группу "Газпромбанк", приобрела у президента и основного акционера ЮГК ("Южуралзолото группа компаний") Константина Струкова 22% её акций, сообщила золотодобывающая компания.
"АО "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", приобрело у президента и основного акционера ЮГК Константина Струкова 22% акций компании. По итогам сделки Константин Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с пакетом акций в размере 67,85% от уставного капитала компании. Доля акций компании в свободном обращении остается 10,15%", - говорится в сообщении.