https://1prime.ru/20241223/aktsii-853804246.html

Структура Газпромбанка приобрела часть акций "Южуралзолота"

Структура Газпромбанка приобрела часть акций "Южуралзолота" - 23.12.2024, ПРАЙМ

Структура Газпромбанка приобрела часть акций "Южуралзолота"

Компания "ААА Управление Капиталом", входящая в группу "Газпромбанк", приобрела у президента и основного акционера ЮГК ("Южуралзолото группа компаний")... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T16:17+0300

2024-12-23T16:17+0300

2024-12-23T16:17+0300

экономика

россия

южуралзолото

https://cdnn.1prime.ru/img/82675/59/826755940_0:52:3459:1997_1920x0_80_0_0_c4e3dcea04301fe3497f371d32ba51a3.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Компания "ААА Управление Капиталом", входящая в группу "Газпромбанк", приобрела у президента и основного акционера ЮГК ("Южуралзолото группа компаний") Константина Струкова 22% её акций, сообщила золотодобывающая компания. "АО "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", приобрело у президента и основного акционера ЮГК Константина Струкова 22% акций компании. По итогам сделки Константин Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с пакетом акций в размере 67,85% от уставного капитала компании. Доля акций компании в свободном обращении остается 10,15%", - говорится в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, южуралзолото