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Власти Аргентины отменили налог на покупки в долларах - 23.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241223/argentina-853808687.html
Власти Аргентины отменили налог на покупки в долларах
Власти Аргентины отменили налог на покупки в долларах - 23.12.2024, ПРАЙМ
Власти Аргентины отменили налог на покупки в долларах
Власти Аргентины упразднили налог на покупки в долларах, что позволит гражданам сократить траты на различные международные услуги, сообщила пресс-служба... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:46+0300
2024-12-23T17:46+0300
экономика
аргентина
доллар
покупки
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек - ПРАЙМ. Власти Аргентины упразднили налог на покупки в долларах, что позволит гражданам сократить траты на различные международные услуги, сообщила пресс-служба президента. "С понедельника операции в долларах будут осуществляться по более простой налоговой схеме - отменяется налог País", - говорится в сообщении. Налог в 30% был введен в Аргентине в 2019 году для обеспечения, по заявлению властей, социальной справедливости. Им облагались покупка иностранной валюты, включая дорожные чеки, для накопления, приобретение услуг за рубежом через туристические агентства, оплата транспортных услуг за пределами страны, покупки в долларах в зарубежных интернет-магазинах, оплата услуг различных платформ в интернете, например Netflix и Airbnb. Отмена налога не только сократит расходы граждан, но и позитивно отразился на различных секторах экономики и на потреблении в целом, отметила пресс-служба.
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аргентина, доллар, покупки
Экономика, АРГЕНТИНА, доллар, покупки
17:46 23.12.2024
 
Власти Аргентины отменили налог на покупки в долларах

Власти Аргентины отменили налог на покупки в долларах País

© fotolia.com / Nicolas KoppФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© fotolia.com / Nicolas Kopp
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек - ПРАЙМ. Власти Аргентины упразднили налог на покупки в долларах, что позволит гражданам сократить траты на различные международные услуги, сообщила пресс-служба президента.
"С понедельника операции в долларах будут осуществляться по более простой налоговой схеме - отменяется налог País", - говорится в сообщении.
Налог в 30% был введен в Аргентине в 2019 году для обеспечения, по заявлению властей, социальной справедливости. Им облагались покупка иностранной валюты, включая дорожные чеки, для накопления, приобретение услуг за рубежом через туристические агентства, оплата транспортных услуг за пределами страны, покупки в долларах в зарубежных интернет-магазинах, оплата услуг различных платформ в интернете, например Netflix и Airbnb.
Отмена налога не только сократит расходы граждан, но и позитивно отразился на различных секторах экономики и на потреблении в целом, отметила пресс-служба.
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ЭкономикаАРГЕНТИНАдолларпокупки
 
 
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