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Власти Аргентины отменили налог на покупки в долларах

Власти Аргентины отменили налог на покупки в долларах - 23.12.2024, ПРАЙМ

Власти Аргентины отменили налог на покупки в долларах

Власти Аргентины упразднили налог на покупки в долларах, что позволит гражданам сократить траты на различные международные услуги, сообщила пресс-служба... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T17:46+0300

2024-12-23T17:46+0300

2024-12-23T17:46+0300

экономика

аргентина

доллар

покупки

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 дек - ПРАЙМ. Власти Аргентины упразднили налог на покупки в долларах, что позволит гражданам сократить траты на различные международные услуги, сообщила пресс-служба президента. "С понедельника операции в долларах будут осуществляться по более простой налоговой схеме - отменяется налог País", - говорится в сообщении. Налог в 30% был введен в Аргентине в 2019 году для обеспечения, по заявлению властей, социальной справедливости. Им облагались покупка иностранной валюты, включая дорожные чеки, для накопления, приобретение услуг за рубежом через туристические агентства, оплата транспортных услуг за пределами страны, покупки в долларах в зарубежных интернет-магазинах, оплата услуг различных платформ в интернете, например Netflix и Airbnb. Отмена налога не только сократит расходы граждан, но и позитивно отразился на различных секторах экономики и на потреблении в целом, отметила пресс-служба.

https://1prime.ru/20241212/argentina-853509020.html

аргентина

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аргентина, доллар, покупки