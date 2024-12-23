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АСВ стало участником Совета по исламским финансовым услугам

АСВ стало участником Совета по исламским финансовым услугам - 23.12.2024, ПРАЙМ

АСВ стало участником Совета по исламским финансовым услугам

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) принято в состав Совета по исламским финансовым услугам (IFSB) в качестве члена-наблюдателя, сообщается в пресс-релизе... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T18:34+0300

2024-12-23T18:34+0300

2024-12-23T18:34+0300

экономика

россия

асв

исламский банкинг

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) принято в состав Совета по исламским финансовым услугам (IFSB) в качестве члена-наблюдателя, сообщается в пресс-релизе АСВ. "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) 22 декабря 2024 года принята в состав совета по исламским финансовым услугам (IFSB) в качестве члена-наблюдателя", - сообщает агентство. "Представители АСВ смогут участвовать в рабочих группах, практических семинарах и исследовательских проектах IFSB, а также сотрудничать с другими членами совета по вопросам развития исламского (партнерского) финансирования и страхования исламских (партнерских) депозитных продуктов", - утоняется в пресс-релизе. IFSB – международная организация, которая объединяет регулирующие и надзорные органы, обеспечивающие стабильность предоставления исламских финансовых услуг. Организация была учреждена в 2002 году, штаб-квартира находится в Куала-Лумпуре, столице Малайзии. Она выпускает стандарты, руководящие принципы и технические рекомендации по вопросам исламского финансирования. Входят в совет 193 участника из 60 стран.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, асв, исламский банкинг