https://1prime.ru/20241223/avtovaz-853792867.html

"АвтоВАЗ" напомнил о новинках в 2025 году

"АвтоВАЗ" напомнил о новинках в 2025 году - 23.12.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" напомнил о новинках в 2025 году

АвтоВАЗ" готовится к выпуску ряда новых моделей и модернизаций своих автомобилей. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказал президент концерна Максим... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T10:35+0300

2024-12-23T10:35+0300

2024-12-23T10:35+0300

россия

автоваз

https://cdnn.1prime.ru/img/83398/55/833985546_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_fb069b28ca41b8fb7a311a37a4efb13f.jpg

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" готовится к выпуску ряда новых моделей и модернизаций своих автомобилей. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказал президент концерна Максим Соколов.Отмечается, что производство модели Lada Iskra начнется в первой половине 2025 года. Кроме того, запланировано серийное производство Lada Niva Sport.Впереди ожидаются также обновления для Lada Vesta: модель получит шестиступенчатую механическую коробку передач, климат-контроль и новый двигатель объемом 1,8 литра. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоится мировая премьера кроссовера B-Plus Cross, а его выпуск на конвейер уже запланирован на первую половину 2026 года.Компания подтвердила готовность выполнить производственный план на 2025 год, который составляет 500 тысяч автомобилей, и утверждает, что у них в наличии все необходимые ресурсы и мощности.

https://1prime.ru/20241223/vnedorozhnik-853792002.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, автоваз