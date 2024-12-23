https://1prime.ru/20241223/avtovaz-853792867.html
"АвтоВАЗ" напомнил о новинках в 2025 году
"АвтоВАЗ" напомнил о новинках в 2025 году - 23.12.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" напомнил о новинках в 2025 году
АвтоВАЗ" готовится к выпуску ряда новых моделей и модернизаций своих автомобилей. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказал президент концерна Максим... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T10:35+0300
2024-12-23T10:35+0300
2024-12-23T10:35+0300
россия
автоваз
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/55/833985546_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_fb069b28ca41b8fb7a311a37a4efb13f.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" готовится к выпуску ряда новых моделей и модернизаций своих автомобилей. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказал президент концерна Максим Соколов.Отмечается, что производство модели Lada Iskra начнется в первой половине 2025 года. Кроме того, запланировано серийное производство Lada Niva Sport.Впереди ожидаются также обновления для Lada Vesta: модель получит шестиступенчатую механическую коробку передач, климат-контроль и новый двигатель объемом 1,8 литра. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоится мировая премьера кроссовера B-Plus Cross, а его выпуск на конвейер уже запланирован на первую половину 2026 года.Компания подтвердила готовность выполнить производственный план на 2025 год, который составляет 500 тысяч автомобилей, и утверждает, что у них в наличии все необходимые ресурсы и мощности.
https://1prime.ru/20241223/vnedorozhnik-853792002.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83398/55/833985546_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b41cfcfc2a0bda1771813e8b4eebb9f5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, автоваз
"АвтоВАЗ" напомнил о новинках в 2025 году
"Российская газета": "АвтоВАЗ" рассказал о новинках в 2025 году
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. "
АвтоВАЗ" готовится к выпуску ряда новых моделей и модернизаций своих автомобилей. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказал
президент концерна Максим Соколов.
Отмечается, что производство модели Lada Iskra начнется в первой половине 2025 года. Кроме того, запланировано серийное производство Lada Niva Sport.
Впереди ожидаются также обновления для Lada Vesta: модель получит шестиступенчатую механическую коробку передач, климат-контроль и новый двигатель объемом 1,8 литра. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоится мировая премьера кроссовера B-Plus Cross, а его выпуск на конвейер уже запланирован на первую половину 2026 года.
Компания подтвердила готовность выполнить производственный план на 2025 год, который составляет 500 тысяч автомобилей, и утверждает, что у них в наличии все необходимые ресурсы и мощности.
"АвтоВАЗ" начал производство Lada Niva Sport