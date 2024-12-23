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"АвтоВАЗ" напомнил о новинках в 2025 году - 23.12.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" напомнил о новинках в 2025 году
"АвтоВАЗ" напомнил о новинках в 2025 году - 23.12.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" напомнил о новинках в 2025 году
АвтоВАЗ" готовится к выпуску ряда новых моделей и модернизаций своих автомобилей. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказал президент концерна Максим... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T10:35+0300
2024-12-23T10:35+0300
россия
автоваз
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" готовится к выпуску ряда новых моделей и модернизаций своих автомобилей. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказал президент концерна Максим Соколов.Отмечается, что производство модели Lada Iskra начнется в первой половине 2025 года. Кроме того, запланировано серийное производство Lada Niva Sport.Впереди ожидаются также обновления для Lada Vesta: модель получит шестиступенчатую механическую коробку передач, климат-контроль и новый двигатель объемом 1,8 литра. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоится мировая премьера кроссовера B-Plus Cross, а его выпуск на конвейер уже запланирован на первую половину 2026 года.Компания подтвердила готовность выполнить производственный план на 2025 год, который составляет 500 тысяч автомобилей, и утверждает, что у них в наличии все необходимые ресурсы и мощности.
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россия, автоваз
РОССИЯ, АвтоВАЗ
10:35 23.12.2024
 
"АвтоВАЗ" напомнил о новинках в 2025 году

"Российская газета": "АвтоВАЗ" рассказал о новинках в 2025 году

© Пресс-служба губернатора Самарской области | Перейти в медиабанк"АвтоВАЗ" начал производство новой Lada Niva Travel
АвтоВАЗ начал производство новой Lada Niva Travel
© Пресс-служба губернатора Самарской области
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" готовится к выпуску ряда новых моделей и модернизаций своих автомобилей. Об этом в беседе с "Российской газетой" рассказал президент концерна Максим Соколов.
Отмечается, что производство модели Lada Iskra начнется в первой половине 2025 года. Кроме того, запланировано серийное производство Lada Niva Sport.
Впереди ожидаются также обновления для Lada Vesta: модель получит шестиступенчатую механическую коробку передач, климат-контроль и новый двигатель объемом 1,8 литра. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоится мировая премьера кроссовера B-Plus Cross, а его выпуск на конвейер уже запланирован на первую половину 2026 года.
Компания подтвердила готовность выполнить производственный план на 2025 год, который составляет 500 тысяч автомобилей, и утверждает, что у них в наличии все необходимые ресурсы и мощности.
LADA Niva Sport
"АвтоВАЗ" начал производство Lada Niva Sport
10:02
 
РОССИЯАвтоВАЗ
 
 
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