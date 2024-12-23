https://1prime.ru/20241223/banki-853811115.html
Общая чистая прибыль банков в России в ноябре выросла в 1,5 раза
Общая чистая прибыль банков в России в ноябре выросла в 1,5 раза - 23.12.2024, ПРАЙМ
Общая чистая прибыль банков в России в ноябре выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль банковского сектора РФ в ноябре выросла в полтора раза по отношению к показателю месяцем ранее, до 518 миллиардов рублей, говорится в... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T19:08+0300
2024-12-23T19:08+0300
2024-12-23T19:13+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Чистая прибыль банковского сектора РФ в ноябре выросла в полтора раза по отношению к показателю месяцем ранее, до 518 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре 2024". "Чистая прибыль сектора составила 518 миллиардов рублей, что в 1,5 раза выше результата октября (348 миллиардов рублей)", - говорится в документе.Отмечается, что в основном чистая прибыль увеличилась за счет положительной переоценки валюты (140 миллиардов, в октябре - 23 миллиарда) вследствие сильного ослабления рубля к доллару (на 9,9%)."Доходность на капитал (ROE) также показала рост в 1,5 раза – до 37,0 с 25,2%", - также говорится в документе.Основная прибыль, как сообщает регулятор, выросла на 60 миллиардов рублей (+26%) за счет снижения отчислений в резервы (на 40 миллиардов рублей, -28% к октябрю) из-за урегулирования проблемной задолженности отдельных компаний; увеличения чистого процентного дохода (на 29 миллиардов рублей, +6%) из-за опережающего роста доходности размещения (+1,3 п.п.) над стоимостью фондирования (+0,9 п.п.)."Доходность росла вслед за повышением ключевой ставки (+2 п.п. с 25.10.24) за счет высокой доли кредитов с плавающими ставками (~40% кредитного портфеля и ~40% портфеля ценных бумаг). Стоимость фондирования увеличивалась медленнее, поскольку часть ее роста уже пришлась на октябрь, так как банки заблаговременно повышали ставки на фоне ожиданий по ужесточению ДКУ", - поясняет ЦБ.Совокупный финансовый результат сектора был ниже чистой прибыли и составил 479 миллиардов рублей, отметил ЦБ.Согласно представленным данным, в ноябре 251 банк получил прибыль, а убыток - 64 банка. Месяцем ранее прибыль получило меньшее число банков - 243, а убыток - большее, 73 банка.
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россия, банки, чистая прибыль
Банк России, РОССИЯ, Банки, чистая прибыль
Общая чистая прибыль банков в России в ноябре выросла в 1,5 раза
ЦБ: общая чистая прибыль банков в России в ноябре выросла до 518 млрд рублей
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Чистая прибыль банковского сектора РФ в ноябре выросла в полтора раза по отношению к показателю месяцем ранее, до 518 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре 2024".
"Чистая прибыль сектора составила 518 миллиардов рублей, что в 1,5 раза выше результата октября (348 миллиардов рублей)", - говорится в документе.
Отмечается, что в основном чистая прибыль увеличилась за счет положительной переоценки валюты (140 миллиардов, в октябре - 23 миллиарда) вследствие сильного ослабления рубля к доллару (на 9,9%).
"Доходность на капитал (ROE) также показала рост в 1,5 раза – до 37,0 с 25,2%", - также говорится в документе.
Основная прибыль, как сообщает регулятор, выросла на 60 миллиардов рублей (+26%) за счет снижения отчислений в резервы (на 40 миллиардов рублей, -28% к октябрю) из-за урегулирования проблемной задолженности отдельных компаний; увеличения чистого процентного дохода (на 29 миллиардов рублей, +6%) из-за опережающего роста доходности размещения (+1,3 п.п.) над стоимостью фондирования (+0,9 п.п.).
"Доходность росла вслед за повышением ключевой ставки (+2 п.п. с 25.10.24) за счет высокой доли кредитов с плавающими ставками (~40% кредитного портфеля и ~40% портфеля ценных бумаг). Стоимость фондирования увеличивалась медленнее, поскольку часть ее роста уже пришлась на октябрь, так как банки заблаговременно повышали ставки на фоне ожиданий по ужесточению ДКУ", - поясняет ЦБ.
Совокупный финансовый результат сектора был ниже чистой прибыли и составил 479 миллиардов рублей, отметил ЦБ.
Согласно представленным данным, в ноябре 251 банк получил прибыль, а убыток - 64 банка. Месяцем ранее прибыль получило меньшее число банков - 243, а убыток - большее, 73 банка.
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