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Биржевая цена бензина в России вновь начала снижаться

Биржевая цена бензина в России вновь начала снижаться - 23.12.2024, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина в России вновь начала снижаться

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник вернулась к снижению после двух дней роста,... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T14:41+0300

2024-12-23T14:41+0300

2024-12-23T14:41+0300

экономика

россия

биржевые торги

аи-92

аи-95

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник вернулась к снижению после двух дней роста, следует из материалов торгов. Так, цена марки Аи-92 за день снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 0,48% - до 51 057 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 опустилась на 0,23% - до 54 167 рублей за тонну. Всего за прошлую неделю марки Аи-92 и Аи-95 подешевели на 3,7% и на 3,3% соответственно. При этом по итогам понедельника выросла цена на дизельное топливо. Стоимость летнего дизтоплива поднялась на 0,25%, до 53 330 рублей за тонну, межсезонного - на 0,96%, до 55 485 рублей. Тонна зимнего дизельного топлива подорожала на 0,13% - до 69 050 рублей. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросла на 0,62%, до 15 121 рубля за тонну. Мазут подешевел на 0,1%, до 29 443 рублей за тонну. Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.

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россия, биржевые торги, аи-92, аи-95