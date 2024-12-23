https://1prime.ru/20241223/benzin-853801027.html

В МТА зафиксировали рост цен на бензин на московских АЗС за неделю

В МТА зафиксировали рост цен на бензин на московских АЗС за неделю - 23.12.2024, ПРАЙМ

В МТА зафиксировали рост цен на бензин на московских АЗС за неделю

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 16 по 23 выросла в среднем на 24 и 25 копеек за литр соответственно, следует из данных... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T14:58+0300

2024-12-23T14:58+0300

2024-12-23T14:58+0300

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цены на бензин

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 16 по 23 выросла в среднем на 24 и 25 копеек за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Так, литр бензина Аи-92 подорожал до 55,85 рубля, Аи-95 - до 61,83 рубля. Неделей ранее цена на Аи-92 выросла на 24 копейки, до 54,61 рубля за литр, Аи-95 - на 25 копеек, до 61,58 рубля. Бензин Аи-100 за отчетный период подорожал на 62 копейки, до 85,25 рубля за литр. Кроме того, средняя цена дизельного топлива выросла на 33 копейки, до 68,96 рубля за литр. Дизтопливо подорожало во всех сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, кроме "Нефтьмагистрали". Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.

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