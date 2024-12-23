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В МТА зафиксировали рост цен на бензин на московских АЗС за неделю - 23.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241223/benzin-853801027.html
В МТА зафиксировали рост цен на бензин на московских АЗС за неделю
В МТА зафиксировали рост цен на бензин на московских АЗС за неделю - 23.12.2024, ПРАЙМ
В МТА зафиксировали рост цен на бензин на московских АЗС за неделю
Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 16 по 23 выросла в среднем на 24 и 25 копеек за литр соответственно, следует из данных... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T14:58+0300
2024-12-23T14:58+0300
экономика
россия
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аи-92
аи-95
цены на бензин
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 16 по 23 выросла в среднем на 24 и 25 копеек за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Так, литр бензина Аи-92 подорожал до 55,85 рубля, Аи-95 - до 61,83 рубля. Неделей ранее цена на Аи-92 выросла на 24 копейки, до 54,61 рубля за литр, Аи-95 - на 25 копеек, до 61,58 рубля. Бензин Аи-100 за отчетный период подорожал на 62 копейки, до 85,25 рубля за литр. Кроме того, средняя цена дизельного топлива выросла на 33 копейки, до 68,96 рубля за литр. Дизтопливо подорожало во всех сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, кроме "Нефтьмагистрали". Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
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россия, москва, аи-92, аи-95, цены на бензин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Аи-92, Аи-95, цены на бензин
14:58 23.12.2024
 
В МТА зафиксировали рост цен на бензин на московских АЗС за неделю

МТА: бензин продолжает дорожать на АЗС Москвы в среднем на 25 копеек за литр

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкТопливный пистолет на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке
Топливный пистолет на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках Москвы за неделю с 16 по 23 выросла в среднем на 24 и 25 копеек за литр соответственно, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Так, литр бензина Аи-92 подорожал до 55,85 рубля, Аи-95 - до 61,83 рубля. Неделей ранее цена на Аи-92 выросла на 24 копейки, до 54,61 рубля за литр, Аи-95 - на 25 копеек, до 61,58 рубля.
Бензин Аи-100 за отчетный период подорожал на 62 копейки, до 85,25 рубля за литр.
Кроме того, средняя цена дизельного топлива выросла на 33 копейки, до 68,96 рубля за литр. Дизтопливо подорожало во всех сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, кроме "Нефтьмагистрали".
Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.
Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
Мультизаправочный комплекс АЗС Нефтьмагистраль №060 - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
Биржевая цена бензина в России вновь начала снижаться
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ЭкономикаРОССИЯМОСКВААи-92Аи-95цены на бензин
 
 
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