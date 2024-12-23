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Над Ростовской областью уничтожили девять украинских беспилотников

Над Ростовской областью уничтожили девять украинских беспилотников - 23.12.2024, ПРАЙМ

Над Ростовской областью уничтожили девять украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T22:07+0300

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 23 декабря с 20.40 до 21.20 мск дежурными средствами ПВО над территорией были уничтожены девять украинских БПЛА.Позднее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО около 22.00 мск уничтожили еще два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря.

https://1prime.ru/20241222/udary-853782610.html

ростовская область

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россия, ростовская область, всу