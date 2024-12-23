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Над Ростовской областью уничтожили девять украинских беспилотников - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Над Ростовской областью уничтожили девять украинских беспилотников
Над Ростовской областью уничтожили девять украинских беспилотников - 23.12.2024, ПРАЙМ
Над Ростовской областью уничтожили девять украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T22:07+0300
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россия
ростовская область
всу
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 23 декабря с 20.40 до 21.20 мск дежурными средствами ПВО над территорией были уничтожены девять украинских БПЛА.Позднее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО около 22.00 мск уничтожили еще два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря.
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россия, ростовская область, всу
РОССИЯ, Ростовская область, ВСУ
22:07 23.12.2024 (обновлено: 22:55 23.12.2024)
 
Над Ростовской областью уничтожили девять украинских беспилотников

МО РФ: российская ПВО уничтожила девять украинских БПЛА над Ростовской областью

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 23 декабря с 20.40 до 21.20 мск дежурными средствами ПВО над территорией были уничтожены девять украинских БПЛА.
Позднее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО около 22.00 мск уничтожили еще два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря.
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