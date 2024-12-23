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"Уральские авиалинии" установили скидку 50 процентов на билеты детям - 23.12.2024, ПРАЙМ
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"Уральские авиалинии" установили скидку 50 процентов на билеты детям
"Уральские авиалинии" установили скидку 50 процентов на билеты детям - 23.12.2024, ПРАЙМ
"Уральские авиалинии" установили скидку 50 процентов на билеты детям
Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала продажу билетов со скидкой 50% для детей с 2 до 12 лет на перелеты по России с датой вылета от 11 января 2025 года,... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T13:20+0300
2024-12-23T13:20+0300
россия
уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала продажу билетов со скидкой 50% для детей с 2 до 12 лет на перелеты по России с датой вылета от 11 января 2025 года, сообщила пресс-служба перевозчика. "Уральские авиалинии" предоставляют детям скидку 50% на авиабилеты по России с сегодняшнего дня. Скидка 50% действует для пассажиров авиакомпании "Уральские авиалинии" в возрасте от 2 до 12 лет по всем регулярным российским направлениям, включая прямые и трансферные рейсы", - говорится в сообщении. Уточняется, что предложение распространяется на тарифы группы промо, эконом и премиум-эконом на билеты с вылетом после 11 января 2025 года.
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россия, уральские авиалинии
РОССИЯ, Уральские авиалинии
13:20 23.12.2024
 
"Уральские авиалинии" установили скидку 50 процентов на билеты детям

"Уральские авиалинии" установили скидку 50% детям до 12 лет на билеты по России

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСамолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines
Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек – ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала продажу билетов со скидкой 50% для детей с 2 до 12 лет на перелеты по России с датой вылета от 11 января 2025 года, сообщила пресс-служба перевозчика.
"Уральские авиалинии" предоставляют детям скидку 50% на авиабилеты по России с сегодняшнего дня. Скидка 50% действует для пассажиров авиакомпании "Уральские авиалинии" в возрасте от 2 до 12 лет по всем регулярным российским направлениям, включая прямые и трансферные рейсы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предложение распространяется на тарифы группы промо, эконом и премиум-эконом на билеты с вылетом после 11 января 2025 года.
Самолет, аэропорт
Авиакомпании России вернут фиксированную скидку 50% на детские билеты
21 декабря, 16:37
 
РОССИЯУральские авиалинии
 
 
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