https://1prime.ru/20241223/bitkoin-853790004.html

Все пока стабильно, биткоин набирается сил

Все пока стабильно, биткоин набирается сил - 23.12.2024, ПРАЙМ

Все пока стабильно, биткоин набирается сил

В пятницу, 20 декабря, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,14%, до 104,60 руб., евро/рубль - на 0,36%, до | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T09:07+0300

2024-12-23T09:07+0300

2024-12-23T09:07+0300

экономика

мнения аналитиков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853790004.jpg?1734934059

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. В пятницу, 20 декабря, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,14%, до 104,60 руб., евро/рубль - на 0,36%, до 108,82 руб., тогда как юань/рубль снизилась на 0,35%, до 13,96 руб. ЦБ России установил курсы валют на 23 декабря: доллар - 102,3438 руб., евро - 106,5444 руб. Пара доллар/рубль сохранила боковое движение около уровня 104,50 руб. Ключевым событием дня выступило заседание ЦБ России, на котором регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Это решение было довольно неожиданным, поскольку многие ожидали повышения до 23%. Центробанк объяснил своё решение тем, что текущее ужесточение денежно-кредитных условий оказалось более существенным, чем предполагалось ранее. Показатели инфляции тоже заслуживают внимания. В октябре-ноябре текущий рост цен с учетом сезонности составил 11,1% в годовом выражении, а базовая инфляция увеличилась до 10,9%. По последним данным на 16 декабря, годовая инфляция достигла 9,5%. ЦБ прогнозирует её снижение до 4% к 2026 году. После заседания ЦБР курс доллара восстановился до 105,74 руб. с последующим откатом к уровню 104,60 руб. Во второй половине дня это были больше спекулятивные движения. Поддержку рубль мог получить от экспортеров, готовящихся к уплате налогов. Что касается нефтяного рынка, ситуация там сейчас не самая оптимистичная. Торги завершились на уровне $72,89. За неделю оба сорта нефти подешевели на 2%. На рынок повлияло ралли доллара после ястребиной пресс-конференции Дж. Пауэлла. Дополнительное давление на рынок оказывают политические заявления, в частности, угрозы повышения пошлин на европейские и китайские товары. В понедельник, 23 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $72,92. Считаю, что покупатели боятся торговых войн, что может сильно ударить по Китаю и, соответственно, по нефтяному рынку и рублю. Следим за уровнем $70 за баррель. Закрытие дня ниже него откроет продавцам сначала дорогу к $65, затем к $55,50. Пара доллар/рубль торгуется в ценовом диапазоне 99,00-105,50 руб. Внешние факторы имеют ограниченное влияние на рублевые пары, поэтому следим за риторикой и мерами регулятора, а также ценами на нефть. При резком падении цен на нефть ниже $65 за баррель придется ослаблять рубль до 115 руб. К сожалению, тут ничего не сделаешь, поскольку нужна компенсация стоимости бочки в рублевом эквиваленте. Думаю, за новогодние праздники доллар останется торговаться ниже 105,50 руб. Индекс Мосбиржи вырос на 9,19%, до 2638,42 п., индекс РТС - на 10,33%, до 812,12 п. Резкий отскок был вызван неожиданным решением сохранить ставку на отметке 21% годовых. Решение было воспринято инвесторами как позитивный сигнал, поскольку предполагалось, что ставка может быть повышена. Котировки российских государственных облигаций также выросли, при этом индекс RGBI обновил трехмесячный максимум. Посмотрим, что покажут индексы сегодня, поскольку ЦБ России решил лишь повременить с повышением до февраля. Уверен, что после пятничного ралли последует коррекция на 50% к росту в течение трех торговых дней, поскольку нет факторов для роста. Для продолжения роста индекс IMOEX должен удержаться выше 2555, как можно дольше. 22 декабря пара BTCUSDT снизилась на 2,16%, до 95186,27 п. За неделю биткоин потерял 8,88%. Уход от риска после ястребиных заявлений Пауэлла обвалил крипторынок. Пятничный отскок по индексам помог биткоину восстановиться до $99540 с $92232, но в выходные дни покупатели не стали рисковать и проявлять активность, отступили к $94250. 23 декабря пара BTCUSDT торгуется на уровне $95872. Рынку потребуется время, чтобы выработать торговую тактику с учетом последних заявлений Пауэлла. Несмотря на резкое падение, восходящий тренд не был нарушен, хотя настроения участников рынка существенно изменились. По оценкам BitRiver, в ближайшее время возможно формирование широкого бокового диапазона с границами $88000-$108000 до 25 февраля 2025 года (обновление ATH), после чего может начаться движение к $130000. А фаза роста должна начаться с 24 января, если цена не упадет ниже $88000.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков