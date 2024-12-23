https://1prime.ru/20241223/blokirovka-853811685.html
В Госдуме прокомментировали сообщения о возможной блокировке WhatsApp
В Госдуме прокомментировали сообщения о возможной блокировке WhatsApp - 23.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали сообщения о возможной блокировке WhatsApp
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил РИА Новости, что не располагает информацией о готовящейся блокировке принадлежащего компании... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T19:20+0300
2024-12-23T19:20+0300
2024-12-23T19:43+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил РИА Новости, что не располагает информацией о готовящейся блокировке принадлежащего компании Meta* мессенджера WhatsApp. "У меня нет никакой информации на этот счет. Внесли их в реестр организаторов распространения информации — это ничего не означает", — пояснил он. Депутат ГД Сергей Колунов заявил, что вопрос блокировки WhatsApp не обсуждается и не находится в компетенции Госдумы, это работа Роскомнадзора."Информации о готовящейся блокировке WhatsApp у нас нет. Осенняя сессия завершилась, на крайних пленарных заседаниях этот вопрос не поднимался. Сейчас все депутаты находятся в регионах, работают в округах. Не знаю, откуда коллеги берут эту информацию. Вопрос не обсуждается и не находится в компетенции Госдумы, это работа Роскомнадзора", — сказал он.Ранее зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин рассказал РИА Новости, что шансы на блокировку в 2025 году WhatsApp в РФ возрастут, если его руководство не будет соблюдать российское законодательство в части хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20241223/whatsapp-853808932.html
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россия, госдума, whatsapp, блокировка
РОССИЯ, Госдума, WhatsApp, блокировка
В Госдуме прокомментировали сообщения о возможной блокировке WhatsApp
Депутат Боярский: информации о готовящейся блокировке WhatsApp нет
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил РИА Новости, что не располагает информацией о готовящейся блокировке принадлежащего компании Meta* мессенджера WhatsApp.
"У меня нет никакой информации на этот счет. Внесли их в реестр организаторов распространения информации — это ничего не означает", — пояснил он.
Депутат ГД Сергей Колунов заявил, что вопрос блокировки WhatsApp не обсуждается и не находится в компетенции Госдумы, это работа Роскомнадзора.
"Информации о готовящейся блокировке WhatsApp у нас нет. Осенняя сессия завершилась, на крайних пленарных заседаниях этот вопрос не поднимался. Сейчас все депутаты находятся в регионах, работают в округах. Не знаю, откуда коллеги берут эту информацию. Вопрос не обсуждается и не находится в компетенции Госдумы, это работа Роскомнадзора", — сказал он.
Ранее зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин рассказал РИА Новости, что шансы на блокировку в 2025 году WhatsApp в РФ возрастут, если его руководство не будет соблюдать российское законодательство в части хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
В Совфеде рассказали, когда и почему могут заблокировать WhatsApp