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Названы страны, которые с 1 января официально станут партнерами БРИКС

Названы страны, которые с 1 января официально станут партнерами БРИКС - 23.12.2024, ПРАЙМ

Названы страны, которые с 1 января официально станут партнерами БРИКС

Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан с 1 января 2025 года официально станут странами-партнерами БРИКС. Об... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T18:10+0300

2024-12-23T18:10+0300

2024-12-23T18:10+0300

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан с 1 января 2025 года официально станут странами-партнерами БРИКС. Об этом сообщил в ходе брифинга помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, накануне саммита БРИКС в Казани поступило 35 заявок на подключение к работе объединения в том или ином качестве. Некоторые страны хотели сразу получить полномасштабное участие, другие хотели участвовать в отдельных мероприятиях в качестве наблюдателей, при этом бесспорно, что одним из важных результатов саммита стало учреждение категории стран-партнеров БРИКС и согласование списка из 13 государств, добавил Ушаков. "Этим государствам были направлены соответствующие предложения. Подтверждения о своей готовности стать государством-партнером БРИКС к сегодняшнему дню поступили от Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана", — сказал он и отметил, что с 1 января 2025 года они официально обретут статус государства-партнера БРИКС. "Мы ожидаем, что в ближайшее время поступят ответы от еще четырех стран, которым также направлены приглашения", - добавил Ушаков. Он добавил, что "в соответствии с утвержденными модальностями" страны-партнеры "будут приглашаться на отдельные заседания в рамках саммитов БРИКС, встречи министров иностранных дел". "Мы считаем правильным привлекать партнеров и к заседаниям высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, парламентскому форуму и другим мероприятиям. Двери объединения остаются открытыми для вступления наших единомышленников. На данный момент к диалогу БРИКС проявляют интерес еще свыше двух десятков стран - Азербайджан, Бангладеш, Бахрейн, Буркина-Фасо, Венесуэла, Гондурас, Зимбабве, Камбоджа, Колумбия, Республика Конго, Лаос, Кувейт, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Палестина, Сенегал, Сирия, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея и Южный Судан", - пояснил он. Вместе с тем Ушаков отметил, что "расширять безудержно" БРИКС - значит "сломать ему хребет". "Мы считаем, что нужны постепенные и слаженные, выверенные шаги на этот счет", - заключил Ушаков.Также он рассказал, что США буквально "выкручивали руки" некоторым странам, приглашенным на саммит БРИКС в Казани, чтобы не допустить их участия в этом мероприятии, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.РФ в 2024 году председательствует в БРИКС. Саммит прошел в Казани в конце октября."Кульминацией нашего председательства стал саммит в Казани. Это было без преувеличения одно из наиболее значимых событий в международном календаре уходящего года. В формате аутрич БРИКС+ приняла участие 41 иностранная делегация - 35 государств и шесть руководителей международных организаций.Он напомнил, что в Казани на высшем уровне были представлены 22 иностранных государства."Столь представительный состав участников весьма убедительно свидетельствует о живом интересе Глобального Юга и Востока к взаимодействию в рамках БРИКС. Объединение превращается, об этом говорили участники саммита в Казани, в ключевой элемент формирующегося многополярного миропорядка. Становится реальной объединяющей силой для отстаивания интересов государств глобального юга и востока", - добавил он.По словам Ушакова, БРИКС наращивает свой интерес в экономике, финансах, реагировании на климатические вызовы, укреплении продовольственной и энергетической безопасности."Конечно, мы говорили об этом уже, саммит прошел на фоне давления США и их союзников. Некоторым приглашенным странам в Казань буквально выкручивали руки, делали все, чтобы не допустить их участия в нашем мероприятии. Но тем более значимо произошедшее в Казани и тем более значимы согласованные на саммите результаты", - заключил Ушаков.

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брикс, расширение брикс, интеграция в брикс, россия