https://1prime.ru/20241223/buterbrodeks-853788926.html

"Бутербродекс" в первой половине декабря вырос на 3,4 пункта

"Бутербродекс" в первой половине декабря вырос на 3,4 пункта - 23.12.2024, ПРАЙМ

"Бутербродекс" в первой половине декабря вырос на 3,4 пункта

"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине декабря вырос на... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T08:12+0300

2024-12-23T08:12+0300

2024-12-23T08:12+0300

экономика

бутербродекс

продукты питания

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине декабря вырос на 3,4 пункта и составил 154,5 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской корзины аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. С 1 по 15 декабря средний чек вырос по огурцам (на 16,5%, до 198 рублей), кофе (на 4,7%, до 221 рубля), сливочному маслу (на 2,2%, до 236 рублей), сыру (на 1,3%, до 230 рублей) и ветчине (на 0,8%, до 255 рублей). Прежним он остался по батону (45 рублей). Снизился средний чек по сахару (на 1,4%, до 68 рублей). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 3,4 пункта - до 154,5 пункта. Декабрь традиционно становится периодом наиболее высоких трат граждан, в том числе в продовольственном секторе, отмечают аналитики "Чек Индекса". "Однако в январе, скорее, будет коррекция индекса в сторону понижения", - прогнозируют в компании.

https://1prime.ru/20240725/buterbrodeks-850419191.html

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бутербродекс, продукты питания