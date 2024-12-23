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Чехия нарастила импорт российского газа в 6,3 раза, сообщили СМИ - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Чехия нарастила импорт российского газа в 6,3 раза, сообщили СМИ
Чехия нарастила импорт российского газа в 6,3 раза, сообщили СМИ - 23.12.2024, ПРАЙМ
Чехия нарастила импорт российского газа в 6,3 раза, сообщили СМИ
Чехия в январе-октябре 2024 года нарастила импорт российского газа примерно в 6,3 раза в годовом исчислении, сообщило в понедельник словацкое агентство ТАСР со... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T22:57+0300
2024-12-23T22:57+0300
чехия
россия
поставки газа
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МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Чехия в январе-октябре 2024 года нарастила импорт российского газа примерно в 6,3 раза в годовом исчислении, сообщило в понедельник словацкое агентство ТАСР со ссылкой на главного экономиста чешского Trinity Bank Лукаша Кованду. "Россия наряду с Норвегией является крупнейшим поставщиком природного газа в Чехию. При этом импорт газа из Норвегии в период с января по октябрь этого года сократился в годовом исчислении почти на 40%, но данное падение было компенсировано резко возросшими поставками этого вида сырья из России. Тогда как с января по октябрь 2023 года Чехия импортировала 145,6 тысячи тонн газа из РФ, то ныне за тот же период поставки из РФ составили уже 915,9 тысячи тонн", - приводит агентство оценки чешского эксперта. По словам Кованды, Чехия получает российский газ опосредованно - через Словакию, Венгрию и, до недавнего времени, также через Австрию. Но прямых контактов с российским экспортером, "Газпромом", у нее не было. По словам Кованды, намеченное Киевом с 1 января 2025 года прекращение транзита российского газа через Украину может привести к существенному снижению доступности российского газа для Чехии. "Эту ситуацию сейчас пытается переломить, прежде всего, Словакия. Однако пока не ясно, удалось ли премьеру (Словакии Роберту – ред.) Фицо вчера в Кремле найти решение, которое позволило бы поставлять российский газ через Украину и в будущем году", - цитирует агентство ТАСР Кованду. Владимир Зеленский несколько дней назад вновь заявил, что о транзите не может быть и речи, напомнил эксперт. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе. Путин 22 декабря принял в Кремле премьер-министра Словакии, находившегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявлял, что его визит в Москву стал реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
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чехия, россия, поставки газа
ЧЕХИЯ, РОССИЯ, поставки газа
22:57 23.12.2024
 
Чехия нарастила импорт российского газа в 6,3 раза, сообщили СМИ

ТАСР: Чехия за десять месяцев нарастила импорт российского газа в 6,3 раза

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Чехия в январе-октябре 2024 года нарастила импорт российского газа примерно в 6,3 раза в годовом исчислении, сообщило в понедельник словацкое агентство ТАСР со ссылкой на главного экономиста чешского Trinity Bank Лукаша Кованду.
"Россия наряду с Норвегией является крупнейшим поставщиком природного газа в Чехию. При этом импорт газа из Норвегии в период с января по октябрь этого года сократился в годовом исчислении почти на 40%, но данное падение было компенсировано резко возросшими поставками этого вида сырья из России. Тогда как с января по октябрь 2023 года Чехия импортировала 145,6 тысячи тонн газа из РФ, то ныне за тот же период поставки из РФ составили уже 915,9 тысячи тонн", - приводит агентство оценки чешского эксперта.
По словам Кованды, Чехия получает российский газ опосредованно - через Словакию, Венгрию и, до недавнего времени, также через Австрию. Но прямых контактов с российским экспортером, "Газпромом", у нее не было.
По словам Кованды, намеченное Киевом с 1 января 2025 года прекращение транзита российского газа через Украину может привести к существенному снижению доступности российского газа для Чехии.
"Эту ситуацию сейчас пытается переломить, прежде всего, Словакия. Однако пока не ясно, удалось ли премьеру (Словакии Роберту – ред.) Фицо вчера в Кремле найти решение, которое позволило бы поставлять российский газ через Украину и в будущем году", - цитирует агентство ТАСР Кованду. Владимир Зеленский несколько дней назад вновь заявил, что о транзите не может быть и речи, напомнил эксперт.
Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.
Путин 22 декабря принял в Кремле премьер-министра Словакии, находившегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявлял, что его визит в Москву стал реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину.
Газовый факел - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
Эксперт объяснил, почему возможно продолжение транзита газа через Украину
18:51
 
ЧЕХИЯРОССИЯпоставки газа
 
 
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