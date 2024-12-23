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Трамп заявил, что переименует самую высокую гору Северной Америки
Трамп заявил, что переименует самую высокую гору Северной Америки - 23.12.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил, что переименует самую высокую гору Северной Америки
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что вернет самой высокой горе Северной Америки — Денали на Аляске прежнее наименование Мак-Кинли, в честь 25-го... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T08:52+0300
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что вернет самой высокой горе Северной Америки — Денали на Аляске прежнее наименование Мак-Кинли, в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, убитого в 1901 году. Об этом пишет The Guardian.Бывший президент-демократ Барак Обама в 2015 году официально переименовал гору в Денали, поддержав штат Аляска в борьбе за название, продолжавшейся десятилетия. С 1917 года вершина официально называлась горой Мак-Кинли.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Они убрали его имя с горы Мак-Кинли", — сказал Трамп в своей речи перед сторонниками в Финиксе в воскресенье. "Он был великим президентом", — добавил республиканец. Он подчеркнул, что его администрация "вернет название горы Мак-Кинли, потому что я думаю, что он этого заслуживает".Гора высотой 6100 метров, была названа горой Мак-Кинли в 1896 году после того, как золотоискатель, исследовавший этот регион, узнал, что Мак-Кинли, сторонник золотого стандарта, выиграл выдвижение своей кандидатуры на пост президента от Республиканской партии.Министерство внутренних дел США в указе 2015 года об изменении названия на Денали, подписанном Обамой, отметило, что Мак-Кинли никогда не посещал гору и не имеет "существенной исторической связи с горой или с Аляской".Денали — принятое коренными жителями Аляски название, означающее "Высокая", — было официально определено в качестве названия вершины в 1975 году штатом Аляска, который затем оказал давление на федеральное правительство, чтобы оно также приняло это наименование.
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дональд трамп, сша, аляска
Дональд Трамп, США, Аляска
Трамп заявил, что переименует самую высокую гору Северной Америки
Трамп хочет вернуть прежнее название самой высокой горе Северной Америки
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что вернет самой высокой горе Северной Америки — Денали на Аляске прежнее наименование Мак-Кинли, в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, убитого в 1901 году. Об этом пишет The Guardian
.
Бывший президент-демократ Барак Обама в 2015 году официально переименовал гору в Денали, поддержав штат Аляска в борьбе за название, продолжавшейся десятилетия. С 1917 года вершина официально называлась горой Мак-Кинли.
"Они убрали его имя с горы Мак-Кинли", — сказал Трамп в своей речи перед сторонниками в Финиксе в воскресенье. "Он был великим президентом", — добавил республиканец. Он подчеркнул, что его администрация "вернет название горы Мак-Кинли, потому что я думаю, что он этого заслуживает".
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Гора высотой 6100 метров, была названа горой Мак-Кинли в 1896 году после того, как золотоискатель, исследовавший этот регион, узнал, что Мак-Кинли, сторонник золотого стандарта, выиграл выдвижение своей кандидатуры на пост президента от Республиканской партии.
Министерство внутренних дел США в указе 2015 года об изменении названия на Денали, подписанном Обамой, отметило, что Мак-Кинли никогда не посещал гору и не имеет "существенной исторической связи с горой или с Аляской".
Денали — принятое коренными жителями Аляски название, означающее "Высокая", — было официально определено в качестве названия вершины в 1975 году штатом Аляска, который затем оказал давление на федеральное правительство, чтобы оно также приняло это наименование.