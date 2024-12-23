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Совет директоров "Вымпелкома" рекомендовал дивиденды за январь-сентябрь - 23.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241223/dividendy-853808813.html
Совет директоров "Вымпелкома" рекомендовал дивиденды за январь-сентябрь
Совет директоров "Вымпелкома" рекомендовал дивиденды за январь-сентябрь - 23.12.2024, ПРАЙМ
Совет директоров "Вымпелкома" рекомендовал дивиденды за январь-сентябрь
Совет директоров "Вымпелкома" рекомендовал дивиденды по результатам первых трёх кварталов года в 1521 рубль на акцию, следует из сообщения компании. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:48+0300
2024-12-23T17:48+0300
экономика
россия
вымпелком
дивиденды
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "Вымпелкома" рекомендовал дивиденды по результатам первых трёх кварталов года в 1521 рубль на акцию, следует из сообщения компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Вымпелком" выплатить дивиденды в денежной форме по результатам девяти месяцев 2024 года в размере не более, чем 1 521 (Одна тысяча пятьсот двадцать один) рубль 03 копейки на одну обыкновенную именную акцию, на общую сумму не более, чем 77 999 972 892 (Семьдесят семь миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи восемьсот девяносто два) рубля 66 копеек", - говорится в сообщении. Датой, на которую предлагается определить имеющих право на получение дивидендов, предлагается 8 января. "Вымпелком" - один из крупнейших в России сотовых операторов. В октябре прошлого года нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon объявил о завершении ухода из России и продаже "Вымпелкома" его топ-менеджменту. Российская компания уточнила, что договор не предполагает возможности обратного выкупа - "Вымпелком" окончательно вышел из группы Veon. В июле Veon объявлял, что "Вымпелком" сохранит за собой право на использование названия и марки "Билайн".
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96
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россия, вымпелком, дивиденды
Экономика, РОССИЯ, Вымпелком, дивиденды
17:48 23.12.2024
 
Совет директоров "Вымпелкома" рекомендовал дивиденды за январь-сентябрь

Совет директоров "Вымпелкома" рекомендовал дивиденды в 1521 руб на акцию

© fotolia.com / KurhanПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© fotolia.com / Kurhan
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Совет директоров "Вымпелкома" рекомендовал дивиденды по результатам первых трёх кварталов года в 1521 рубль на акцию, следует из сообщения компании.
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Вымпелком" выплатить дивиденды в денежной форме по результатам девяти месяцев 2024 года в размере не более, чем 1 521 (Одна тысяча пятьсот двадцать один) рубль 03 копейки на одну обыкновенную именную акцию, на общую сумму не более, чем 77 999 972 892 (Семьдесят семь миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи восемьсот девяносто два) рубля 66 копеек", - говорится в сообщении.
Датой, на которую предлагается определить имеющих право на получение дивидендов, предлагается 8 января.
"Вымпелком" - один из крупнейших в России сотовых операторов. В октябре прошлого года нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon объявил о завершении ухода из России и продаже "Вымпелкома" его топ-менеджменту. Российская компания уточнила, что договор не предполагает возможности обратного выкупа - "Вымпелком" окончательно вышел из группы Veon. В июле Veon объявлял, что "Вымпелком" сохранит за собой право на использование названия и марки "Билайн".
|%Просчет - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
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ЭкономикаРОССИЯВымпелкомдивиденды
 
 
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