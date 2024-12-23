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Путин назвал задачу России в экономике - 23.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин назвал задачу России в экономике
Путин назвал задачу России в экономике - 23.12.2024, ПРАЙМ
Путин назвал задачу России в экономике
Перед Россией стоит системная задача - достижение сбалансированного экономического роста при низкой безработице и умеренной инфляции, заявил глава государства... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T13:39+0300
2024-12-23T13:44+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Перед Россией стоит системная задача - достижение сбалансированного экономического роста при низкой безработице и умеренной инфляции, заявил глава государства Владимир Путин."В начале декабря на форуме ВТБ "Россия зовет" и на заседании совета по стратегическому развитию отмечал, что в экономической сфере перед нами стоит важная, системная задача, а именно – переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией", - подчеркнул российский лидер в рамках совещания по экономическим вопросам.Президент отметил, что обеспечение перехода к стабильному экономическому росту является базовым условием для достижения указанных целей.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
13:39 23.12.2024 (обновлено: 13:44 23.12.2024)
 
Путин назвал задачу России в экономике

Путин назвал сбалансированный рост экономики и умеренную инфляцию задачей России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
© POOL
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Перед Россией стоит системная задача - достижение сбалансированного экономического роста при низкой безработице и умеренной инфляции, заявил глава государства Владимир Путин.
"В начале декабря на форуме ВТБ "Россия зовет" и на заседании совета по стратегическому развитию отмечал, что в экономической сфере перед нами стоит важная, системная задача, а именно – переход к сбалансированному росту с низкой безработицей и умеренной инфляцией", - подчеркнул российский лидер в рамках совещания по экономическим вопросам.
Президент отметил, что обеспечение перехода к стабильному экономическому росту является базовым условием для достижения указанных целей.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
"Убить не смогут". Путин обозначил вызовы для экономики России
19 декабря, 17:00
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путин
 
 
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