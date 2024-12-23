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Эксперт объяснил рост спроса на системы распознавания поддельных документов - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил рост спроса на системы распознавания поддельных документов
Эксперт объяснил рост спроса на системы распознавания поддельных документов - 23.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил рост спроса на системы распознавания поддельных документов
Спрос на системы для распознавания поддельных документов в России в 2024 году вырос вдвое, это связано с увеличением числа преступлений с использованием... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T05:50+0300
2024-12-23T05:50+0300
бизнес
россия
москва
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Спрос на системы для распознавания поддельных документов в России в 2024 году вырос вдвое, это связано с увеличением числа преступлений с использованием поддельных документов, отечественные антифрод-системы пользуются значительным интересом, рассказал РИА Новости генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. "На фоне увеличения числа преступлений с использованием поддельных документов отечественные антифрод-системы пользуются значительным интересом. В нынешнем году число запросов на такие решения кратно выросло. Все указывает на то, что этот тренд продолжится и в дальнейшем", - сказал Арлазаров. Кроме того, за последний год на 12% выросло количество поддельных документов, которые не относятся к классу удостоверений личности, добавил эксперт. Речь идет про нотариальные доверенности, судебные приказы, свидетельства о регистрации предприятий, налоговые декларации, бухгалтерские отчеты и тому подобное. По его словам, такой скачок свидетельствует о возросшей активности злоумышленников и расширении их арсенала для подделки документов. Эксперт связывает это с тем, что мошенники осваивают новые инструменты на базе искусственного интеллекта, которые позволяют создавать все более качественные и трудновыявляемые подделки. "Еще одна причина – халатное отношение организаций к персональным данным своих клиентов и, как следствие, масштабные утечки. Украденная информация становится подспорьем для изготовления муляжей и последующего получения услуг по фальшивым документам", - добавил Арлазаров.
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192
40
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бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
05:50 23.12.2024
 
Эксперт объяснил рост спроса на системы распознавания поддельных документов

Эксперт Арлазаров: спрос на системы распознавания поддельных документов вырос вдвое

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Спрос на системы для распознавания поддельных документов в России в 2024 году вырос вдвое, это связано с увеличением числа преступлений с использованием поддельных документов, отечественные антифрод-системы пользуются значительным интересом, рассказал РИА Новости генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.
"На фоне увеличения числа преступлений с использованием поддельных документов отечественные антифрод-системы пользуются значительным интересом. В нынешнем году число запросов на такие решения кратно выросло. Все указывает на то, что этот тренд продолжится и в дальнейшем", - сказал Арлазаров.
Кроме того, за последний год на 12% выросло количество поддельных документов, которые не относятся к классу удостоверений личности, добавил эксперт. Речь идет про нотариальные доверенности, судебные приказы, свидетельства о регистрации предприятий, налоговые декларации, бухгалтерские отчеты и тому подобное. По его словам, такой скачок свидетельствует о возросшей активности злоумышленников и расширении их арсенала для подделки документов.
Эксперт связывает это с тем, что мошенники осваивают новые инструменты на базе искусственного интеллекта, которые позволяют создавать все более качественные и трудновыявляемые подделки.
"Еще одна причина – халатное отношение организаций к персональным данным своих клиентов и, как следствие, масштабные утечки. Украденная информация становится подспорьем для изготовления муляжей и последующего получения услуг по фальшивым документам", - добавил Арлазаров.
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
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