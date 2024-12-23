https://1prime.ru/20241223/ekspert-853787742.html

Эксперт объяснил рост спроса на системы распознавания поддельных документов

Эксперт объяснил рост спроса на системы распознавания поддельных документов - 23.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил рост спроса на системы распознавания поддельных документов

Спрос на системы для распознавания поддельных документов в России в 2024 году вырос вдвое, это связано с увеличением числа преступлений с использованием... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T05:50+0300

2024-12-23T05:50+0300

2024-12-23T05:50+0300

бизнес

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853787742.jpg?1734922259

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Спрос на системы для распознавания поддельных документов в России в 2024 году вырос вдвое, это связано с увеличением числа преступлений с использованием поддельных документов, отечественные антифрод-системы пользуются значительным интересом, рассказал РИА Новости генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. "На фоне увеличения числа преступлений с использованием поддельных документов отечественные антифрод-системы пользуются значительным интересом. В нынешнем году число запросов на такие решения кратно выросло. Все указывает на то, что этот тренд продолжится и в дальнейшем", - сказал Арлазаров. Кроме того, за последний год на 12% выросло количество поддельных документов, которые не относятся к классу удостоверений личности, добавил эксперт. Речь идет про нотариальные доверенности, судебные приказы, свидетельства о регистрации предприятий, налоговые декларации, бухгалтерские отчеты и тому подобное. По его словам, такой скачок свидетельствует о возросшей активности злоумышленников и расширении их арсенала для подделки документов. Эксперт связывает это с тем, что мошенники осваивают новые инструменты на базе искусственного интеллекта, которые позволяют создавать все более качественные и трудновыявляемые подделки. "Еще одна причина – халатное отношение организаций к персональным данным своих клиентов и, как следствие, масштабные утечки. Украденная информация становится подспорьем для изготовления муляжей и последующего получения услуг по фальшивым документам", - добавил Арлазаров.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва