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Назван внезапно важный для Европы товар российского экспорта
Назван внезапно важный для Европы товар российского экспорта - 23.12.2024, ПРАЙМ
Назван внезапно важный для Европы товар российского экспорта
Невзирая на политическую риторику, Европа продолжает скупать товары российского экспорта, важное место среди которых занимают не нефть и газ, а удобрения,... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T02:02+0300
2024-12-23T02:02+0300
2024-12-23T02:02+0300
мировая экономика
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европа
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поставка удобрений
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МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Невзирая на политическую риторику, Европа продолжает скупать товары российского экспорта, важное место среди которых занимают не нефть и газ, а удобрения, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев.По его словам, заявления о сокращении зависимости от российских товаров, на которые так щедры европейцы, остаются лишь словами. "Реальность такова, что многие страны, включая Польшу, продолжают закупать российские удобрения, что ставит под сомнение искренность политических заявлений", - сказал он.Дело в том, что удобрения чрезвычайно важны для сельского хозяйства: без них может упасть урожайность. Поэтому лидером по закупке российских удобрений в регионе стала Польша – один из крупнейших сельхозпроизводителей нуждается в сохранении стабильных поставок для поддержания своей аграрной экономики."И, наконец, российские удобрения часто предлагаются по конкурентоспособным ценам и высокого качества. Это делает их привлекательными для польских фермеров, которые стремятся минимизировать затраты и максимизировать урожай", - добавил Лебедев.Польские компании пытаются найти альтернативных поставщиков, в основном, в странах Ближнего Востока и Северной Африки, но сталкиваются с логистическими сложностями. Таким образом, зависимость от российских поставок усиливается.Не исключено, что продолжение закупок со временем может укрепить экономические связи между Россией и Польшей, что идет вразрез с общеевропейским мейнстримом, заключил профессор.
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мировая экономика, польша, европа, москва, поставка удобрений, импорт удобрений
Мировая экономика, ПОЛЬША, ЕВРОПА, МОСКВА, поставка удобрений, импорт удобрений
Назван внезапно важный для Европы товар российского экспорта
Профессор Лебедев: российские удобрения для Европы важнее нефти и газа
МОСКВА, 23 дек – ПРАЙМ. Невзирая на политическую риторику, Европа продолжает скупать товары российского экспорта, важное место среди которых занимают не нефть и газ, а удобрения, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев.
По его словам, заявления о сокращении зависимости от российских товаров, на которые так щедры европейцы, остаются лишь словами. "Реальность такова, что многие страны, включая Польшу, продолжают закупать российские удобрения, что ставит под сомнение искренность политических заявлений", - сказал он.
Дело в том, что удобрения чрезвычайно важны для сельского хозяйства: без них может упасть урожайность. Поэтому лидером по закупке российских удобрений в регионе стала Польша – один из крупнейших сельхозпроизводителей нуждается в сохранении стабильных поставок для поддержания своей аграрной экономики.
"И, наконец, российские удобрения часто предлагаются по конкурентоспособным ценам и высокого качества. Это делает их привлекательными для польских фермеров, которые стремятся минимизировать затраты и максимизировать урожай", - добавил Лебедев.
Польские компании пытаются найти альтернативных поставщиков, в основном, в странах Ближнего Востока и Северной Африки, но сталкиваются с логистическими сложностями. Таким образом, зависимость от российских поставок усиливается.
Не исключено, что продолжение закупок со временем может укрепить экономические связи между Россией и Польшей, что идет вразрез с общеевропейским мейнстримом, заключил профессор.
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