https://1prime.ru/20241223/energetika-853795231.html
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо - 23.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо
Глава государства Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров в Кремле обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики. Об... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T12:17+0300
2024-12-23T12:17+0300
2024-12-23T12:17+0300
энергетика
россия
словакия
владимир путин
роберт фицо
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров в Кремле обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Вчера состоялись переговоры Путина с Фицо... Поговорили также по делам энергетики, делам газовым. Достаточно обстоятельный разговор произошел", - сообщил пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.Песков также заявил, что президент Путин будет рад видеть в Москве 9 мая всех, кто готов поделиться с Россией памятью о Победе. Он подтвердил, что данная тема была обсуждена и Фицо выразил желание приехать в Москву.
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россия, словакия, владимир путин, роберт фицо
Энергетика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, Владимир Путин, Роберт Фицо
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо
Песков: Путин и Фицо обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров в Кремле обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вчера состоялись переговоры Путина с Фицо... Поговорили также по делам энергетики, делам газовым. Достаточно обстоятельный разговор произошел", - сообщил пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.
Песков также заявил, что президент Путин будет рад видеть в Москве 9 мая всех, кто готов поделиться с Россией памятью о Победе. Он подтвердил, что данная тема была обсуждена и Фицо выразил желание приехать в Москву.
Путин принял в Кремле премьера Словакии Фицо