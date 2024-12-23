https://1prime.ru/20241223/energetika-853795231.html

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо - 23.12.2024, ПРАЙМ

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо

Глава государства Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров в Кремле обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики. Об... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T12:17+0300

2024-12-23T12:17+0300

2024-12-23T12:17+0300

энергетика

россия

словакия

владимир путин

роберт фицо

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров в Кремле обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Вчера состоялись переговоры Путина с Фицо... Поговорили также по делам энергетики, делам газовым. Достаточно обстоятельный разговор произошел", - сообщил пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.Песков также заявил, что президент Путин будет рад видеть в Москве 9 мая всех, кто готов поделиться с Россией памятью о Победе. Он подтвердил, что данная тема была обсуждена и Фицо выразил желание приехать в Москву.

https://1prime.ru/20241222/peregovory-853783612.html

словакия

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россия, словакия, владимир путин, роберт фицо