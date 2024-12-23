Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо - 23.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241223/energetika-853795231.html
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо - 23.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо
Глава государства Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров в Кремле обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики. Об... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T12:17+0300
2024-12-23T12:17+0300
энергетика
россия
словакия
владимир путин
роберт фицо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/16/853783756_0:56:3143:1823_1920x0_80_0_0_b2e65019e38512225d9007ef43695da7.jpg
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров в Кремле обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Вчера состоялись переговоры Путина с Фицо... Поговорили также по делам энергетики, делам газовым. Достаточно обстоятельный разговор произошел", - сообщил пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.Песков также заявил, что президент Путин будет рад видеть в Москве 9 мая всех, кто готов поделиться с Россией памятью о Победе. Он подтвердил, что данная тема была обсуждена и Фицо выразил желание приехать в Москву.
https://1prime.ru/20241222/peregovory-853783612.html
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/16/853783756_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_46c9149100081f897cf7d1a4fcbb4dc7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, словакия, владимир путин, роберт фицо
Энергетика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, Владимир Путин, Роберт Фицо
12:17 23.12.2024
 
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо

Песков: Путин и Фицо обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров в Кремле обсудили двусторонние отношения и вопросы энергетики. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вчера состоялись переговоры Путина с Фицо... Поговорили также по делам энергетики, делам газовым. Достаточно обстоятельный разговор произошел", - сообщил пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.
Песков также заявил, что президент Путин будет рад видеть в Москве 9 мая всех, кто готов поделиться с Россией памятью о Победе. Он подтвердил, что данная тема была обсуждена и Фицо выразил желание приехать в Москву.
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Путин принял в Кремле премьера Словакии Фицо
Вчера, 19:33
 
ЭнергетикаРОССИЯСЛОВАКИЯВладимир ПутинРоберт Фицо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала