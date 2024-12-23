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СМИ: крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России - 23.12.2024, ПРАЙМ
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СМИ: крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России
СМИ: крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России - 23.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России
Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo отказался принимать платежи в евро от российских банков с 15 января 2025 года, сообщают "Ведомости". | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T11:05+0300
2024-12-23T11:05+0300
экономика
россия
италия
евро
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo отказался принимать платежи в евро от российских банков с 15 января 2025 года, сообщают "Ведомости"."Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo перестанет принимать платежи в евро из российских банков, за исключением собственной "дочки" в России – "Интезы", - говорится в публикации.Отмечается, что решение распространяется на российских корпоративных клиентов, в основном из сферы услуг и промышленного производства, которые рассчитывались через местную "дочку" банка в евро за пределами Италии.Примерно 15 российских банков имеют корреспондентские счета в российском филиале Intesa Sanpaolo, по этой причине они столкнутся с изменениями в условиях обслуживания своих счетов.
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россия, италия, евро
Экономика, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, евро
11:05 23.12.2024
 
СМИ: крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России

"Ведомости": крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo отказался принимать платежи в евро от российских банков с 15 января 2025 года, сообщают "Ведомости".
"Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo перестанет принимать платежи в евро из российских банков, за исключением собственной "дочки" в России – "Интезы", - говорится в публикации.
Отмечается, что решение распространяется на российских корпоративных клиентов, в основном из сферы услуг и промышленного производства, которые рассчитывались через местную "дочку" банка в евро за пределами Италии.
Примерно 15 российских банков имеют корреспондентские счета в российском филиале Intesa Sanpaolo, по этой причине они столкнутся с изменениями в условиях обслуживания своих счетов.
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