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СМИ: крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России

СМИ: крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России - 23.12.2024, ПРАЙМ

СМИ: крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo отказался принимать платежи в евро от российских банков с 15 января 2025 года, сообщают "Ведомости". | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T11:05+0300

2024-12-23T11:05+0300

2024-12-23T11:05+0300

экономика

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo отказался принимать платежи в евро от российских банков с 15 января 2025 года, сообщают "Ведомости"."Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo перестанет принимать платежи в евро из российских банков, за исключением собственной "дочки" в России – "Интезы", - говорится в публикации.Отмечается, что решение распространяется на российских корпоративных клиентов, в основном из сферы услуг и промышленного производства, которые рассчитывались через местную "дочку" банка в евро за пределами Италии.Примерно 15 российских банков имеют корреспондентские счета в российском филиале Intesa Sanpaolo, по этой причине они столкнутся с изменениями в условиях обслуживания своих счетов.

https://1prime.ru/20241203/ekonomika-853297557.html

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