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"Сбер" оценил объем финансирования ВСМ Москва-Петербург - 23.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Сбер" оценил объем финансирования ВСМ Москва-Петербург
"Сбер" оценил объем финансирования ВСМ Москва-Петербург - 23.12.2024, ПРАЙМ
"Сбер" оценил объем финансирования ВСМ Москва-Петербург
Состоялось финансовое закрытие по проекту строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, подписаны договоры на привлечение... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T13:18+0300
2024-12-23T13:18+0300
экономика
россия
всм москва — санкт-петербург
сбербанк
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Состоялось финансовое закрытие по проекту строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, подписаны договоры на привлечение финансирования в 1,788 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Сбербанка. "Двадцатого декабря состоялось финансовое закрытие по проекту строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объемом 1,788 трлн рублей", - говорится в сообщении. В нем указывается, что Сбербанк выступил организатором двух синдицированных кредитов на строительство инфраструктуры и финансирование приобретения высокоскоростного подвижного состава. Также в состав синдиката банков вошли ВТБ, Совкомбанк и другие финансовые организации. Заемщиком по первому кредиту выступает концессионер проекта ООО "ВСМ Две столицы", заемщики по второму кредиту - компании группы ГТЛК, выступающие заказчиком серийных поездов. Сроки кредитов составляют 21 и 25 лет соответственно. Сбербанк не раскрыл сумму своего участия в финансировании проекта ВСМ Москва-Петербург. В свою очередь ВТБ сообщил, что планирует предоставить на строительство этой железной дороги и поезда для нее более 400 миллиардов рублей. Примерно две недели назад, 11 декабря, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал работать по этой ВСМ в обозначенные сроки, подписать нужные документы и не загубить проект. Он отметил, что удорожание проекта неизбежно - оно связано не только с инфляцией, но и с ключевой ставкой, подорожанием банковских кредитов. При этом глава государства обратил внимание производителей и членов кабмина, что ни в коем случае нельзя необоснованно задирать цены под предлогом объективных факторов. Согласно распоряжению правительства, вышедшему в июле, объем инвестиций в проект по строительству ВСМ Москва-Петербург, включая покупку поездов, оценивался в 2,166 триллиона рублей (без НДС). Самая большая доля в этой сумме - 1,059 триллиона рублей - приходилась на заемное финансирование, включая кредиты и лизинговые платежи по подвижному составу. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Дорога должна быть полностью запущена 1 апреля 2028 года.
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россия, всм москва — санкт-петербург, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, ВСМ Москва — Санкт-Петербург, Сбербанк
13:18 23.12.2024
 
"Сбер" оценил объем финансирования ВСМ Москва-Петербург

"Сбер": подписаны договоры на финансирование ВСМ Москва-Петербург на 1,788 трлн руб

© POOL | Перейти в медиабанкМодель высокоскоростного электропоезда
Модель высокоскоростного электропоезда
© POOL
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Состоялось финансовое закрытие по проекту строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, подписаны договоры на привлечение финансирования в 1,788 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Сбербанка.
"Двадцатого декабря состоялось финансовое закрытие по проекту строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объемом 1,788 трлн рублей", - говорится в сообщении.
В нем указывается, что Сбербанк выступил организатором двух синдицированных кредитов на строительство инфраструктуры и финансирование приобретения высокоскоростного подвижного состава. Также в состав синдиката банков вошли ВТБ, Совкомбанк и другие финансовые организации. Заемщиком по первому кредиту выступает концессионер проекта ООО "ВСМ Две столицы", заемщики по второму кредиту - компании группы ГТЛК, выступающие заказчиком серийных поездов. Сроки кредитов составляют 21 и 25 лет соответственно.
Сбербанк не раскрыл сумму своего участия в финансировании проекта ВСМ Москва-Петербург. В свою очередь ВТБ сообщил, что планирует предоставить на строительство этой железной дороги и поезда для нее более 400 миллиардов рублей.
Примерно две недели назад, 11 декабря, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал работать по этой ВСМ в обозначенные сроки, подписать нужные документы и не загубить проект. Он отметил, что удорожание проекта неизбежно - оно связано не только с инфляцией, но и с ключевой ставкой, подорожанием банковских кредитов. При этом глава государства обратил внимание производителей и членов кабмина, что ни в коем случае нельзя необоснованно задирать цены под предлогом объективных факторов.
Согласно распоряжению правительства, вышедшему в июле, объем инвестиций в проект по строительству ВСМ Москва-Петербург, включая покупку поездов, оценивался в 2,166 триллиона рублей (без НДС). Самая большая доля в этой сумме - 1,059 триллиона рублей - приходилась на заемное финансирование, включая кредиты и лизинговые платежи по подвижному составу.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Дорога должна быть полностью запущена 1 апреля 2028 года.
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
ВТБ профинансирует проект ВСМ Москва-Петербург
13:01
 
ЭкономикаРОССИЯВСМ Москва — Санкт-ПетербургСбербанк
 
 
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