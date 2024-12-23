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В Финляндии намерены ограничить импорт газа из России и Белоруссии - 23.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241223/finlyandiya-853801206.html
В Финляндии намерены ограничить импорт газа из России и Белоруссии
В Финляндии намерены ограничить импорт газа из России и Белоруссии - 23.12.2024, ПРАЙМ
В Финляндии намерены ограничить импорт газа из России и Белоруссии
Министерство экономики и занятости Финляндии представило для проведения консультаций проект закона о временном ограничении импорта газа из России и Белоруссии... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T15:12+0300
2024-12-23T15:12+0300
экономика
россия
финляндия
газ
спг
поставки газа
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Министерство экономики и занятости Финляндии представило для проведения консультаций проект закона о временном ограничении импорта газа из России и Белоруссии. Об этом ведомство сообщило в понедельник. Отмечается, что этот временный закон позволит ограничить поставки природного газа и СПГ в финскую газовую сеть через подключенные трубопроводы или объекты для переработки СПГ, если природный газ или СПГ поступает из России или Белоруссии. В ведомстве отметили, что предложения по законопроекту принимаются до 3 февраля. Документ составили в соответствии с регулированием Евросоюза, позволяющим его странам-участницам временно ограничить импорт российского природного газа и СПГ, пояснило министерство. Агентство Bloomberg сообщало в октябре, что ЕС не сможет полностью отказаться от российского газа. Согласно оценкам агентства, несмотря на планы объединения отказаться от газа из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В настоящее время Россия обеспечивает около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году — 15%. Кроме того, Bloomberg предупреждало, что в случае прекращения импорта российского СПГ Евросоюзу придется наращивать его закупки у других стран, что приведет к увеличению стоимости газа.
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россия, финляндия, газ, спг, поставки газа
Экономика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Газ, СПГ, поставки газа
15:12 23.12.2024
 
В Финляндии намерены ограничить импорт газа из России и Белоруссии

Минэкономики Финляндии предложило ограничить импорт газа из России и Белоруссии

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© flickr.com / stanjourdan
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Министерство экономики и занятости Финляндии представило для проведения консультаций проект закона о временном ограничении импорта газа из России и Белоруссии. Об этом ведомство сообщило в понедельник.
Отмечается, что этот временный закон позволит ограничить поставки природного газа и СПГ в финскую газовую сеть через подключенные трубопроводы или объекты для переработки СПГ, если природный газ или СПГ поступает из России или Белоруссии.
В ведомстве отметили, что предложения по законопроекту принимаются до 3 февраля. Документ составили в соответствии с регулированием Евросоюза, позволяющим его странам-участницам временно ограничить импорт российского природного газа и СПГ, пояснило министерство.
Агентство Bloomberg сообщало в октябре, что ЕС не сможет полностью отказаться от российского газа. Согласно оценкам агентства, несмотря на планы объединения отказаться от газа из РФ к 2027 году, его поставки перестали сокращаться и "зависимость сейчас немного возрастает". В настоящее время Россия обеспечивает около 20% всего газового импорта ЕС, а в 2023 году — 15%. Кроме того, Bloomberg предупреждало, что в случае прекращения импорта российского СПГ Евросоюзу придется наращивать его закупки у других стран, что приведет к увеличению стоимости газа.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
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ЭкономикаРОССИЯФИНЛЯНДИЯГазСПГпоставки газа
 
 
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