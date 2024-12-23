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"Изменник": в Чехии впали в истерику из-за визита Фицо в Москву - 23.12.2024, ПРАЙМ
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"Изменник": в Чехии впали в истерику из-за визита Фицо в Москву
"Изменник": в Чехии впали в истерику из-за визита Фицо в Москву - 23.12.2024, ПРАЙМ
"Изменник": в Чехии впали в истерику из-за визита Фицо в Москву
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, эту встречу чешские политики резко осудили, назвав Фицо | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T13:33+0300
2024-12-23T13:33+0300
энергетика
словакия
россия
чехия
владимир путин
роберт фицо
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, эту встречу чешские политики резко осудили, назвав Фицо "изменником и попрошайкой", пишет издание Seznam zprávy.В повестке дня визита был вопрос поставок газа в Словакию. Фицо ранее заявил, что Украина препятствует транзиту газа через свою территорию, что вызывает недовольство в Братиславе. Фицо также обсудил с Путиным конфликт на Украине и пути его завершения миром.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ Праге выразили возмущение этой поездкой. Депутат Дануше Нерудова назвала встречу с Путиным "пресмыканием перед массовым убийцей". Глава комитета по международным делам Сената Чешской Республики Павел Фишер считает визит безумной идеей. Председатель палаты депутатов Маркета Пекарова-Адамова назвала поступок Фицо "не заслуживающим комментариев". Зампред комитета палаты депутатов Шимон Геллер выразил уверенность, что большинство словаков против визита Фицо.Словакия получает газ от "Газпрома", но Украина заявила, что с нового года не разрешает транзит газа через свою территорию. Кроме того, Фицо заявил, что Владимир Зеленский виновен в санкциях против российской ядерной программы, что наносит Словакии финансовый ущерб.Утверждается, что в 2022 году государства ЕС обязались отказаться от российского газа и нефти, но Словакия не выполнила это обязательство. Чехия обеспечила энергетическую независимость от России. Министр иностранных дел Ян Липавский подчеркнул, что это сделано, чтобы избежать зависимости от "массового убийцы".Как напоминает издание, Фицо стал одним из немногих лидеров ЕС, посетивших Россию после начала спецоперации на Украине. В апреле 2022 года с Путиным встретился австрийский канцлер Карл Нехаммер, что вызвало критику. В июле 2022 года венгерский премьер-министр Виктор Орбан также посетил Путина, эту поездку осудили Киев и европейские лидеры. Сам Орбан объяснил свой визит желанием закончить конфликт на Украине и не консультировался с ЕС. Наконец, в середине ноября с Путиным по телефону поговорил немецкий канцлер Олаф Шольц.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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словакия, россия, чехия, владимир путин, роберт фицо
Энергетика, СЛОВАКИЯ, РОССИЯ, ЧЕХИЯ, Владимир Путин, Роберт Фицо
13:33 23.12.2024
 
"Изменник": в Чехии впали в истерику из-за визита Фицо в Москву

SZ: в Чехии назвали визит Фицо в Москву изменой в интересах России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо
© POOL
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, эту встречу чешские политики резко осудили, назвав Фицо "изменником и попрошайкой", пишет издание Seznam zprávy.
В повестке дня визита был вопрос поставок газа в Словакию. Фицо ранее заявил, что Украина препятствует транзиту газа через свою территорию, что вызывает недовольство в Братиславе. Фицо также обсудил с Путиным конфликт на Украине и пути его завершения миром.
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В Праге выразили возмущение этой поездкой. Депутат Дануше Нерудова назвала встречу с Путиным "пресмыканием перед массовым убийцей". Глава комитета по международным делам Сената Чешской Республики Павел Фишер считает визит безумной идеей. Председатель палаты депутатов Маркета Пекарова-Адамова назвала поступок Фицо "не заслуживающим комментариев". Зампред комитета палаты депутатов Шимон Геллер выразил уверенность, что большинство словаков против визита Фицо.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Фицо
12:17
Словакия получает газ от "Газпрома", но Украина заявила, что с нового года не разрешает транзит газа через свою территорию. Кроме того, Фицо заявил, что Владимир Зеленский виновен в санкциях против российской ядерной программы, что наносит Словакии финансовый ущерб.
Утверждается, что в 2022 году государства ЕС обязались отказаться от российского газа и нефти, но Словакия не выполнила это обязательство. Чехия обеспечила энергетическую независимость от России. Министр иностранных дел Ян Липавский подчеркнул, что это сделано, чтобы избежать зависимости от "массового убийцы".
Как напоминает издание, Фицо стал одним из немногих лидеров ЕС, посетивших Россию после начала спецоперации на Украине. В апреле 2022 года с Путиным встретился австрийский канцлер Карл Нехаммер, что вызвало критику. В июле 2022 года венгерский премьер-министр Виктор Орбан также посетил Путина, эту поездку осудили Киев и европейские лидеры. Сам Орбан объяснил свой визит желанием закончить конфликт на Украине и не консультировался с ЕС. Наконец, в середине ноября с Путиным по телефону поговорил немецкий канцлер Олаф Шольц.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭнергетикаСЛОВАКИЯРОССИЯЧЕХИЯВладимир ПутинРоберт Фицо
 
 
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