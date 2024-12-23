https://1prime.ru/20241223/fosagro-853806710.html

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Фосагро"

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Фосагро" - 23.12.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "Фосагро"

Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Фосагро", следует из сообщения торговой площадки. | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T17:07+0300

2024-12-23T17:07+0300

2024-12-23T17:07+0300

россия

мосбиржа

фосагро

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций "Фосагро", следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 23.12.2024, 16-52 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 6589.0) и диапазона оценки рыночных рисков (до 7079.21 руб., эквивалентно ставке 21.25 %) ценной бумаги PHOR (ФосАгро ао)", - говорится в сообщении. К 17.00 акции "Фосагро" растут на 7,96%, до 6277 рублей. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.

https://1prime.ru/20241212/fosagro-853522198.html

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россия, мосбиржа, фосагро