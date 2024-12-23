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Во Франции объявили новый состав правительства - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Во Франции объявили новый состав правительства
Во Франции объявили новый состав правительства - 23.12.2024, ПРАЙМ
Во Франции объявили новый состав правительства
Во Франции объявили новый состав правительства под руководством 73-летнего Франсуа Байру. Список имен в понедельник огласил генсекретарь Елисейского дворца... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T21:36+0300
2024-12-23T21:36+0300
политика
франция
правительство
мишель барнье
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 23 дек – ПРАЙМ. Во Франции объявили новый состав правительства под руководством 73-летнего Франсуа Байру. Список имен в понедельник огласил генсекретарь Елисейского дворца Алекси Колер. Некоторые ключевые министры сохранили свои посты в новом правительстве. Так, на своих местах остались близкие президенту Франции Эммануэлю Макрону министры иностранных дел и обороны Жан-Ноэль Барро и Себастьян Лекорню, министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад. Министерство экономики возглавил предприниматель Эрик Ломбар. До назначения 66-летний Ломбар руководил Фондом депозитов и консигнаций Франции, государственного инвестиционного органа. С 2004 по 2013 год он был главой дочернего предприятия BNP Paribas по страхованию, а затем французского отделения итальянкой компании-страховщика Generali. Экс-глава МВД Жеральд Дарманен стал министром юстиции. Мэр Дижона и экс-министр труда при Франсуа Олланде Франсуа Ребсамен занял пост министра экологии и территорий. В новое правительство также вошли экс-премьер Франсуа Олланда, 62-летний Мануэль Вальс, он занял пост министра заморских территорий. Бывшая премьер президента Эммануэля Макрона Элизабет Борн, "мадам 49.3", как называют ее французские СМИ, указывая на большое число раз, когда Борн применяла эту статью конституции для принятия законопроектов в обход голосования депутатов, стала новым министром образования. Ранее сообщалось, что Байру намерен сформировать "сбалансированное" правительство из опытных политиков, где треть министров будут представителями центристов, треть — левыми и треть — правыми. Новый состав правительства после того, как ранее премьер Мишель Барнье и его кабмин были отправлены в отставку вотумом недоверия оппозиции, проработав всего 90 дней. Новым премьером был назначен Франсуа Байру.
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франция, правительство, мишель барнье, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, правительство, Мишель Барнье, Эммануэль Макрон
21:36 23.12.2024
 
Во Франции объявили новый состав правительства

Во Франции объявили новый состав правительства под руководством Франсуа Байру

© fotolia.com / pp76%Эйфелева башня
%Эйфелева башня - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
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ПАРИЖ, 23 дек – ПРАЙМ. Во Франции объявили новый состав правительства под руководством 73-летнего Франсуа Байру. Список имен в понедельник огласил генсекретарь Елисейского дворца Алекси Колер.
Некоторые ключевые министры сохранили свои посты в новом правительстве.
Так, на своих местах остались близкие президенту Франции Эммануэлю Макрону министры иностранных дел и обороны Жан-Ноэль Барро и Себастьян Лекорню, министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад.
Министерство экономики возглавил предприниматель Эрик Ломбар. До назначения 66-летний Ломбар руководил Фондом депозитов и консигнаций Франции, государственного инвестиционного органа. С 2004 по 2013 год он был главой дочернего предприятия BNP Paribas по страхованию, а затем французского отделения итальянкой компании-страховщика Generali.
Экс-глава МВД Жеральд Дарманен стал министром юстиции.
Мэр Дижона и экс-министр труда при Франсуа Олланде Франсуа Ребсамен занял пост министра экологии и территорий.
В новое правительство также вошли экс-премьер Франсуа Олланда, 62-летний Мануэль Вальс, он занял пост министра заморских территорий. Бывшая премьер президента Эммануэля Макрона Элизабет Борн, "мадам 49.3", как называют ее французские СМИ, указывая на большое число раз, когда Борн применяла эту статью конституции для принятия законопроектов в обход голосования депутатов, стала новым министром образования.
Ранее сообщалось, что Байру намерен сформировать "сбалансированное" правительство из опытных политиков, где треть министров будут представителями центристов, треть — левыми и треть — правыми.
Новый состав правительства после того, как ранее премьер Мишель Барнье и его кабмин были отправлены в отставку вотумом недоверия оппозиции, проработав всего 90 дней. Новым премьером был назначен Франсуа Байру.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Во Франции Макрона призвали к отставке после назначения премьером Байру
13 декабря, 17:32
 
ПолитикаФРАНЦИЯправительствоМишель БарньеЭммануэль Макрон
 
 
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