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ФТС выявила незаконный вывоз наличных рублей и валюты на 1,8 миллиарда

ФТС выявила незаконный вывоз наличных рублей и валюты на 1,8 миллиарда - 23.12.2024, ПРАЙМ

ФТС выявила незаконный вывоз наличных рублей и валюты на 1,8 миллиарда

Федеральная таможенная служба (ФТС) России с начала года выявила факты незаконного перемещения гражданами наличных на сумму, эквивалентную 1,8 миллиарда рублей, | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T12:36+0300

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фтс

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России с начала года выявила факты незаконного перемещения гражданами наличных на сумму, эквивалентную 1,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении ведомства. "ФТС России за 11 месяцев 2024 года выявила более 10,9 тысячи фактов незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств на сумму в эквиваленте 1,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. "В основном физлица контрабандой пытались провезти доллары, евро и российские рубли. Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, ОАЭ и Азербайджан, ввозили из тех же стран", - отмечается в сообщении. Указывается, что таможенниками всего возбуждено 63 уголовных дела, 38 из которых – по фактам незаконного вывоза. Также возбуждено 10 861 дело об административных правонарушениях за недекларирование или недостоверное декларирование денежных средств. Из них 6 198 связаны с запретом на вывоз иностранной валюты в эквиваленте, превышающем 10 тысяч долларов. ФТС напоминает, что обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов, при их ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Изменения о временном запрете вывоза из РФ наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов были внесены в действующие правила со 2 марта 2022 года указом президента РФ. При единовременном перемещении одним физическим лицом валюты на сумму свыше 100 тысяч долларов к пассажирской таможенной декларации потребуется приложить документы, подтверждающие происхождение таких средств, также указывает ведомство.

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