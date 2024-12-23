https://1prime.ru/20241223/garda-853788750.html

В "Гарде" рассказали, как мошенники используют блокировку Viber

В "Гарде" рассказали, как мошенники используют блокировку Viber - 23.12.2024, ПРАЙМ

В "Гарде" рассказали, как мошенники используют блокировку Viber

Злоумышленники используют блокировку мессенджера Viber, чтобы обманывать пользователей: распространяют поддельные приложения, VPN-сервисы и инструкции, якобы... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T07:15+0300

2024-12-23T07:15+0300

2024-12-23T07:15+0300

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Злоумышленники используют блокировку мессенджера Viber, чтобы обманывать пользователей: распространяют поддельные приложения, VPN-сервисы и инструкции, якобы помогающие восстановить доступ к мессенджеру, рассказали РИА Новости в ГК "Гарда", добавив что все ресурсы заражены вредоносным программным обеспечением (ПО). Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к Viber в России в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации. Позже член думского комитета по информационной политике Антон Немкин заявил РИА Новости, что сумма штрафов мессенджера за последние два года превысила 1,8 миллиона рублей, они до сих пор не оплачены. "После введения ограничений мошенники начали распространять фейковые приложения, VPN-сервисы и инструкции, якобы помогающие восстановить доступ к Viber. На деле эти ресурсы часто заражены вредоносным ПО или используются для хищения персональных данных", ‒ сообщил руководитель отдела информационной безопасности компании Виктор Иевлев. Он отметил, что использование непроверенных сервисов может привести к утечке конфиденциальной информации, установке программ-шпионов и другим негативным последствиям.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии