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Биржевые цены на газ в Европе выросли до 492 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 492 долларов за тысячу кубометров - 23.12.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 492 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника выросли на 4% – до 492 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 23.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника выросли на 4% – до 492 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 475,8 доллара (+0,3%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 471,6 доллара (-0,6%), ценовой максимум – 492,4 доллара (+3,8%). Последние фьючерсы торговались по 492 доллара (+3,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 474,4 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов, а в октябре-ноябре – до 472 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые с 28 ноября прошлого года.

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биржевые торги, мировые цены на газ, ice, европа