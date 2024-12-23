https://1prime.ru/20241223/globaltrans-853801802.html

Globaltrans продлил срок выкупа ГДР, учитываемых в депозитарии биржи Астаны

Globaltrans продлил срок выкупа ГДР, учитываемых в депозитарии биржи Астаны - 23.12.2024, ПРАЙМ

Globaltrans продлил срок выкупа ГДР, учитываемых в депозитарии биржи Астаны

Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans продлил до 24 января 2025 года срок выкупа глобальных депозитарных расписок (ГДР),... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T15:19+0300

2024-12-23T15:19+0300

2024-12-23T15:28+0300

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans продлил до 24 января 2025 года срок выкупа глобальных депозитарных расписок (ГДР), учитываемых в депозитарии биржи Астаны, сообщила компания в понедельник.Совет директоров Globaltrans в ноябре 2024 года одобрил выкуп в интересах компании до 26,7 миллиона ГДР компании, права на которые учитываются в центральном депозитарии биржи Астаны, по цене 4,3 доллара за бумагу. Исходя из этих данных, на покупку может быть направлено около 115 миллионов долларов. Выкуп бумаг до 20 декабря 2024 года проводил SQIF Capital JSC."Globaltrans Investment PLC сообщает, что SQIF Capital JSC, действующее от своего имени, но за счет и в интересах Adaptive Capital Limited, прямой дочерней структуры компании, продлевает добровольное биржевое тендерное предложение о выкупе определенных глобальных депозитарных расписок Globaltrans … до 24 января 2025 года (включительно)", - говорится в сообщении Globaltrans.Компания поясняет, что на основе обратной связи, полученной от держателей ГДР, включая ведущих международных институциональных инвесторов, пришла к выводу, что части держателей может потребоваться дополнительное время для завершения всех необходимых формальностей для направления оферт для продажи бумаг в ходе тендерного предложения."В ответ на поступившие запросы, для обеспечения справедливых условий обмена и чтобы дать возможность соответствующим держателям ГДР принять участие в тендерном предложении, а также учитывая наступающий период праздников в различных юрисдикциях, покупатель объявляет о продлении тендерного предложения до 15:00 (Астана) 24 января 2025 года", - уточняется в сообщении.Тендерное предложение распространяется на 26 747 738 ГДР, соответствующих критериям выкупа, что приблизительно соответствует 15% акционерного капитала компании.Globaltrans осенью 2024 года сообщил о решении выйти на AIX и делистинге с Лондонской фондовой биржи, Московской биржи и "СПБ биржи". У держателей ГДР, учитываемых в российских депозитариях, компания выкупала их по цене 520 рублей за бумагу. Торги ГДР компании на российских биржах прекращены в октябре 2024 года, на Лондонской - в ноябре.

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