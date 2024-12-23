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Силуанов оценил число россиян, желающих повышать финансовую грамотность
Силуанов оценил число россиян, желающих повышать финансовую грамотность - 23.12.2024, ПРАЙМ
Силуанов оценил число россиян, желающих повышать финансовую грамотность
Около 80% россиян, особенно молодежь, хотят получать знания по различным финансовым темам и навыки по управлению личными финансами, рассказал министр финансов... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T16:20+0300
2024-12-23T16:20+0300
2024-12-23T16:20+0300
экономика
россия
минфин
антон силуанов
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Около 80% россиян, особенно молодежь, хотят получать знания по различным финансовым темам и навыки по управлению личными финансами, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. "Сегодня уже около 80% россиян хотят получать знания по различным финансовым темам, навыки по управлению личными финансами. Особенно интерес проявляет молодежь. Это говорит о важности той работы, которую мы проводим в области финансового просвещения", - сказал Силуанов на заседании межведомственной координационной комиссии по реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. "Формирование финансовой культуры – это взаимный интерес государства, бизнеса и, конечно, самих граждан. Совместная работа в этой сфере помогает людям выстраивать свое финансовое благополучие, бизнесу – повышать эффективность работы, государству – укреплять финансовый суверенитет и способствовать росту экономики", – подчеркнул Силуанов. На заседании комиссии обсуждались основные результаты реализации стратегии в 2024 году, в том числе на региональном уровне. Кроме того, в рамках заседания были представлены результаты пилотного расчета индекса развития финансовой культуры населения за первое полугодие 2024 года, а также предложения по доработке методики его расчета, сообщили в Минфине. Индекс был рассчитан с привлечением экспертов МГУ и инФОМ на основе социологических и статистических данных. Он позволяет оценить уровень осознанности и ответственности граждан при принятии финансовых решений и учета сопутствующих рисков, а также дает возможность оценить успешность реализации стратегии. "Сам этот показатель – это инновация, в мировой практике обычно измеряют финансовую грамотность, а не культуру. Индекс финансовой культуры отличается тем, что он измеряет не столько знания людей, сколько то, как установки, ценности и знания реализуются в поведении. Мы будем оценивать это по комбинации социологических исследований и статистики активности граждан на отдельных сегментах финансового рынка", – отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Как добавили в Минфине, в этом году Минфин и Банк России впервые проводят всероссийский конкурс "Столица финансовой культуры". Его цель – оценить региональную инфраструктуру, а также определить лучший региональный проект по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры граждан. На конкурс подал заявки 21 регион. Победитель будет определен в начале следующего года.
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россия, минфин, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, МИНФИН, Антон Силуанов
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Около 80% россиян, особенно молодежь, хотят получать знания по различным финансовым темам и навыки по управлению личными финансами, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Сегодня уже около 80% россиян хотят получать знания по различным финансовым темам, навыки по управлению личными финансами. Особенно интерес проявляет молодежь. Это говорит о важности той работы, которую мы проводим в области финансового просвещения", - сказал Силуанов на заседании межведомственной координационной комиссии по реализации стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.
"Формирование финансовой культуры – это взаимный интерес государства, бизнеса и, конечно, самих граждан. Совместная работа в этой сфере помогает людям выстраивать свое финансовое благополучие, бизнесу – повышать эффективность работы, государству – укреплять финансовый суверенитет и способствовать росту экономики", – подчеркнул Силуанов.
На заседании комиссии обсуждались основные результаты реализации стратегии в 2024 году, в том числе на региональном уровне. Кроме того, в рамках заседания были представлены результаты пилотного расчета индекса развития финансовой культуры населения за первое полугодие 2024 года, а также предложения по доработке методики его расчета, сообщили в Минфине.
Индекс был рассчитан с привлечением экспертов МГУ и инФОМ на основе социологических и статистических данных. Он позволяет оценить уровень осознанности и ответственности граждан при принятии финансовых решений и учета сопутствующих рисков, а также дает возможность оценить успешность реализации стратегии.
"Сам этот показатель – это инновация, в мировой практике обычно измеряют финансовую грамотность, а не культуру. Индекс финансовой культуры отличается тем, что он измеряет не столько знания людей, сколько то, как установки, ценности и знания реализуются в поведении. Мы будем оценивать это по комбинации социологических исследований и статистики активности граждан на отдельных сегментах финансового рынка", – отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Как добавили в Минфине, в этом году Минфин и Банк России впервые проводят всероссийский конкурс "Столица финансовой культуры". Его цель – оценить региональную инфраструктуру, а также определить лучший региональный проект по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры граждан. На конкурс подал заявки 21 регион. Победитель будет определен в начале следующего года.
Силуанов рассказал, как Россия поступает с доходами от западных активов