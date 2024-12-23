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Стало известно, сколько денег потратил Госдеп на украинских инфлюенсеров - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, сколько денег потратил Госдеп на украинских инфлюенсеров
Стало известно, сколько денег потратил Госдеп на украинских инфлюенсеров - 23.12.2024, ПРАЙМ
Стало известно, сколько денег потратил Госдеп на украинских инфлюенсеров
Госдеп США выделил почти пять миллионов долларов на украинских инфлюенсеров. На это обратил внимание американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T20:11+0300
2024-12-23T20:11+0300
политика
сша
украина
госдеп
расходы
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ВАШИНГТОН, 23 дек - ПРАЙМ. Госдеп США выделил почти пять миллионов долларов на украинских инфлюенсеров. На это обратил внимание американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. Он внес эти расходы в список самых нелепых трат властей США за 2024 год. По его словам, несмотря на то, что американские налогоплательщики предоставили Киеву почти 174 миллиарда долларов помощи и военной поддержки с начала конфликта на Украине, кто-то в Госдепе посчитал, "что это блестящая идея — выделить дополнительно 4,8 миллиона долларов на "Киев, общественные связи по Украине — инфлюенсеры". Пол призвал вместо социальных сетей вернуться к "серьезной дипломатии" и напомнил о том, что многим налогоплательщикам в США, чьи средства уходят на Украину, самим с трудом хватает денег на базовые потребности. Ранее в интервью телеканалу NBC News одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Украине, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
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сша, украина, госдеп, расходы
Политика, США, УКРАИНА, Госдеп, расходы
20:11 23.12.2024
 
Стало известно, сколько денег потратил Госдеп на украинских инфлюенсеров

Конгрессмен Пол: Госдеп потратил почти $5 миллионов на украинских инфлюенсеров

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 23 дек - ПРАЙМ. Госдеп США выделил почти пять миллионов долларов на украинских инфлюенсеров. На это обратил внимание американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. Он внес эти расходы в список самых нелепых трат властей США за 2024 год.
По его словам, несмотря на то, что американские налогоплательщики предоставили Киеву почти 174 миллиарда долларов помощи и военной поддержки с начала конфликта на Украине, кто-то в Госдепе посчитал, "что это блестящая идея — выделить дополнительно 4,8 миллиона долларов на "Киев, общественные связи по Украине — инфлюенсеры".
Пол призвал вместо социальных сетей вернуться к "серьезной дипломатии" и напомнил о том, что многим налогоплательщикам в США, чьи средства уходят на Украину, самим с трудом хватает денег на базовые потребности.
Ранее в интервью телеканалу NBC News одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп отметил, что при новой администрации Украине, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
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14:17
 
ПолитикаСШАУКРАИНАГосдепрасходы
 
 
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