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Мишустин поручил устранить лимиты по семейной ипотеке

Мишустин поручил устранить лимиты по семейной ипотеке - 23.12.2024, ПРАЙМ

Мишустин поручил устранить лимиты по семейной ипотеке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проработать вопрос устранения лимитов по программе семейной ипотеки. | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T16:58+0300

2024-12-23T16:58+0300

2024-12-23T17:15+0300

экономика

михаил мишустин

правительство рф

семейная ипотека

марат хуснуллин

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проработать вопрос устранения лимитов по программе семейной ипотеки. Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал безобразием ситуацию с лимитами на семейную ипотеку. "Надо решить вопрос с лимитами по этой программе, как поручил глава государства в ходе прямой линии", - сказал российский премьер в ходе совещания с вице-премьерами, обращаясь к Хуснуллину. Мишустин подчеркнул, что люди не должны сталкиваться с ограничениями при оформлении семейной ипотеки. "В декабре они (лимиты на программу семейной ипотеки - ред.) были частично сняты, теперь банки смогут выдавать почти на 2,5 триллиона рублей льготных займов больше. Также отказались от изначального жесткого распределения средств между кредитными организациями. Однако, президент, вы помните, особо подчеркнул необходимость устранить лимиты. Марат Шакирзянович, надо это оперативно сделать", - добавил он.

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михаил мишустин, правительство рф, семейная ипотека, марат хуснуллин