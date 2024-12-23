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ЦБ зафиксировал замедление роста ипотечного кредитования в России в ноябре

ЦБ зафиксировал замедление роста ипотечного кредитования в России в ноябре - 23.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал замедление роста ипотечного кредитования в России в ноябре

Темпы роста ипотечного кредитования в РФ, по предварительным данным, в ноябре замедлились до 0,4% с 0,7% в октябре, говорится в информационно-аналитическом... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T19:06+0300

2024-12-23T19:06+0300

2024-12-23T19:06+0300

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Темпы роста ипотечного кредитования в РФ, по предварительным данным, в ноябре замедлились до 0,4% с 0,7% в октябре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре". "По предварительным данным, темпы роста ипотеки продолжили снижаться (до 0,4 после 0,7% в октябре): замедлились выдачи и льготных, и рыночных кредитов", - говорится в материалах. По данным ЦБ, выдачи рыночной ипотеки сократились на 40%, до 71 миллиарда рублей со 119 миллиардов рублей в октябре, из-за роста ставок. Отмечается, что выдачи ипотеки с господдержкой сократились на 18% - до 203 миллиардов рублей с 248 миллиардов рублей в октябре. Выдачи по семейной ипотеке составили примерно 166 миллиардов рублей, снизившись на 12% к октябрю. "Это отчасти объясняется временным исчерпанием лимитов (в конце октября общий лимит по программе был увеличен на 350 миллиардов рублей, но крупные банки быстро его выбрали и временно приостановили выдачи; сейчас Минфин России прорабатывает вопрос отмены лимитов)", - поясняет регулятор. ЦБ указывает, что помимо лимитов, на доступность ипотеки повлияло и то, что банки зачастую предлагают минимальный первоначальный взнос 20,1% по госпрограммам, только если жилье приобретается у аккредитованного застройщика (в остальных случаях – 50%), что подразумевает комиссию, увеличивающую стоимость жилья.

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