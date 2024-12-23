https://1prime.ru/20241223/iran-853794236.html

МИД Ирана допустил подписание стратегического договора с Россией в январе

МИД Ирана допустил подписание стратегического договора с Россией в январе - 23.12.2024, ПРАЙМ

МИД Ирана допустил подписание стратегического договора с Россией в январе

Тегеран и Москва могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в конце иранского месяца дей (окончание которого приходится на 19 января... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T11:29+0300

2024-12-23T11:29+0300

2024-12-23T11:29+0300

политика

россия

иран

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Тегеран и Москва могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в конце иранского месяца дей (окончание которого приходится на 19 января 2025 года). Об этом в рамках пресс-конференции заявил министр иностранных дел Ирана Исмаил Багаи."Надеюсь, этот документ будет подписан в конце месяца дей", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.Ранее сообщалось, что документ может быть подписан во время саммита БРИКС в Казани, однако президенты России и Ирана решили подписать его во время отдельного визита иранского президента в Россию.

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