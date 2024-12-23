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Испания и Польша нарастили закупки российских удобрений - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Испания и Польша нарастили закупки российских удобрений
Испания и Польша нарастили закупки российских удобрений - 23.12.2024, ПРАЙМ
Испания и Польша нарастили закупки российских удобрений
Испания и Польша в январе-октябре нарастили закупки российских удобрений до исторического максимума, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T03:17+0300
2024-12-23T03:17+0300
экономика
россия
испания
польша
польша
ес
евростат
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Испания и Польша в январе-октябре нарастили закупки российских удобрений до исторического максимума, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Абсолютным лидером по закупкам российских удобрений среди стран Евросоюза за десять месяцев текущего года стала Польша, увеличившая их ввоз до рекордных 335 миллионов евро, что вдвое больше показателя годом ранее. Кроме того, в 1,8 раза увеличились закупки Испании, которая в этом году ввезла удобрений на 117 миллионов евро. А Словения показала рост в 1,6 раза, импортировав удобрений на 94,4 миллиона евро. Для обеих стран стоимость закупок была рекордной. Италия нарастила импорт из России в 1,8 раза, закупив удобрений на 110 миллионов евро, а Румыния - в 1,6 раза, до 109 миллионов евро. Кроме того, Бельгия ввезла этой российской продукции на 120 миллионов евро, что на 12% больше показателя годом ранее. Были также и страны, которые, наоборот, сокращали ввоз удобрений из России. Сильнее всего - на четверть - продажи упали в Германию и Литву - до 150 миллионов и 22 миллионов евро соответственно. Всего за десять месяцев текущего года страны Евросоюза приобрели у России удобрений на 1,4 миллиарда евро, что на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года.
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Экономика, РОССИЯ, ИСПАНИЯ, ПОЛЬША, Польша, ЕС, Евростат
03:17 23.12.2024
 
Испания и Польша нарастили закупки российских удобрений

Испания и Польша нарастили закупки российских удобрений до исторического максимума

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Испания и Польша в январе-октябре нарастили закупки российских удобрений до исторического максимума, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Абсолютным лидером по закупкам российских удобрений среди стран Евросоюза за десять месяцев текущего года стала Польша, увеличившая их ввоз до рекордных 335 миллионов евро, что вдвое больше показателя годом ранее.
Кроме того, в 1,8 раза увеличились закупки Испании, которая в этом году ввезла удобрений на 117 миллионов евро. А Словения показала рост в 1,6 раза, импортировав удобрений на 94,4 миллиона евро. Для обеих стран стоимость закупок была рекордной.
Италия нарастила импорт из России в 1,8 раза, закупив удобрений на 110 миллионов евро, а Румыния - в 1,6 раза, до 109 миллионов евро. Кроме того, Бельгия ввезла этой российской продукции на 120 миллионов евро, что на 12% больше показателя годом ранее.
Были также и страны, которые, наоборот, сокращали ввоз удобрений из России. Сильнее всего - на четверть - продажи упали в Германию и Литву - до 150 миллионов и 22 миллионов евро соответственно.
Всего за десять месяцев текущего года страны Евросоюза приобрели у России удобрений на 1,4 миллиарда евро, что на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года.
 
ЭкономикаРОССИЯИСПАНИЯПОЛЬШАПольшаЕСЕвростат
 
 
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