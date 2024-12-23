https://1prime.ru/20241223/ispaniya-853809890.html

Испания продлила действие налога на крупные энергокомпании

Испания продлила действие налога на крупные энергокомпании - 23.12.2024, ПРАЙМ

Испания продлила действие налога на крупные энергокомпании

Совет министров Испании утвердил продление до 2025 года налога на крупные энергетические компании, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес на... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T18:22+0300

2024-12-23T18:22+0300

2024-12-23T18:22+0300

экономика

испания

бизнес

энергокомпании

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/98/762409827_0:5:1025:581_1920x0_80_0_0_be98e6bfda4d01b33ab3d3aa25c8bef9.jpg

МАДРИД, 23 дек – ПРАЙМ. Совет министров Испании утвердил продление до 2025 года налога на крупные энергетические компании, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес на пресс-конференции. "Мы демонстрируем, что можно потребовать дополнительного усилия от энергетических компаний, одновременно продолжая нашу стратегию по декарбонизации и поддержке промышленных проектов, таких как производство "зеленого" водорода", — заявил Санчес. По его словам, постановление властей предусматривает "фискальный стимул", позволяющий компаниям вычитать из налога инвестиции, направленные на экологический переход и снижение углеродного следа. Таким образом, "правительство выполняет свои обязательства перед различными политическими группами, поскольку устанавливает этот налог до 2025 года и включает в него вычеты, связанные с декарбонизацией и энергетическим переходом", — сказал премьер. Налог, введенный в рамках мер по борьбе с энергетическим кризисом, вызвал споры среди политических союзников правительства. Санчес подчеркнул, что решение о его продлении нацелено на баланс между фискальной нагрузкой и стимулированием экологических инициатив. Налог на крупные энергетические компании был введен правительством Испании в 2023 году как временная мера для повышения налоговых поступлений на фоне энергетического кризиса и экономических последствий конфликта на Украине. Он распространяется на компании с высоким уровнем прибыли, чтобы перераспределить доходы и финансировать меры поддержки населения. Налог вызвал споры как среди политических союзников коалиционного правительства, так и среди энергетических компаний, которые считают его чрезмерным и вредным для отрасли.

https://1prime.ru/20241222/viski-853776238.html

испания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

испания, бизнес, энергокомпании