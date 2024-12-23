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Испания продлила действие налога на крупные энергокомпании
Испания продлила действие налога на крупные энергокомпании - 23.12.2024, ПРАЙМ
Испания продлила действие налога на крупные энергокомпании
Совет министров Испании утвердил продление до 2025 года налога на крупные энергетические компании, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес на... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T18:22+0300
2024-12-23T18:22+0300
2024-12-23T18:22+0300
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МАДРИД, 23 дек – ПРАЙМ. Совет министров Испании утвердил продление до 2025 года налога на крупные энергетические компании, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес на пресс-конференции. "Мы демонстрируем, что можно потребовать дополнительного усилия от энергетических компаний, одновременно продолжая нашу стратегию по декарбонизации и поддержке промышленных проектов, таких как производство "зеленого" водорода", — заявил Санчес. По его словам, постановление властей предусматривает "фискальный стимул", позволяющий компаниям вычитать из налога инвестиции, направленные на экологический переход и снижение углеродного следа. Таким образом, "правительство выполняет свои обязательства перед различными политическими группами, поскольку устанавливает этот налог до 2025 года и включает в него вычеты, связанные с декарбонизацией и энергетическим переходом", — сказал премьер. Налог, введенный в рамках мер по борьбе с энергетическим кризисом, вызвал споры среди политических союзников правительства. Санчес подчеркнул, что решение о его продлении нацелено на баланс между фискальной нагрузкой и стимулированием экологических инициатив. Налог на крупные энергетические компании был введен правительством Испании в 2023 году как временная мера для повышения налоговых поступлений на фоне энергетического кризиса и экономических последствий конфликта на Украине. Он распространяется на компании с высоким уровнем прибыли, чтобы перераспределить доходы и финансировать меры поддержки населения. Налог вызвал споры как среди политических союзников коалиционного правительства, так и среди энергетических компаний, которые считают его чрезмерным и вредным для отрасли.
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Экономика, ИСПАНИЯ, Бизнес, энергокомпании
Испания продлила действие налога на крупные энергокомпании
Испания продлила действие налога на крупные энергокомпании до 2025 года
МАДРИД, 23 дек – ПРАЙМ. Совет министров Испании утвердил продление до 2025 года налога на крупные энергетические компании, сообщил премьер-министр страны Педро Санчес на пресс-конференции.
"Мы демонстрируем, что можно потребовать дополнительного усилия от энергетических компаний, одновременно продолжая нашу стратегию по декарбонизации и поддержке промышленных проектов, таких как производство "зеленого" водорода", — заявил Санчес.
По его словам, постановление властей предусматривает "фискальный стимул", позволяющий компаниям вычитать из налога инвестиции, направленные на экологический переход и снижение углеродного следа. Таким образом, "правительство выполняет свои обязательства перед различными политическими группами, поскольку устанавливает этот налог до 2025 года и включает в него вычеты, связанные с декарбонизацией и энергетическим переходом", — сказал премьер.
Налог, введенный в рамках мер по борьбе с энергетическим кризисом, вызвал споры среди политических союзников правительства. Санчес подчеркнул, что решение о его продлении нацелено на баланс между фискальной нагрузкой и стимулированием экологических инициатив.
Налог на крупные энергетические компании был введен правительством Испании в 2023 году как временная мера для повышения налоговых поступлений на фоне энергетического кризиса и экономических последствий конфликта на Украине. Он распространяется на компании с высоким уровнем прибыли, чтобы перераспределить доходы и финансировать меры поддержки населения. Налог вызвал споры как среди политических союзников коалиционного правительства, так и среди энергетических компаний, которые считают его чрезмерным и вредным для отрасли.
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