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Исследование показало, сколько россиян встретят Новый год в самолете

Исследование показало, сколько россиян встретят Новый год в самолете - 23.12.2024, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россиян встретят Новый год в самолете

Порядка 13% россиян (почти каждый восьмой), которые вылетают 31 декабря, встретят Новый год в самолете, при этом две трети из них будут лететь за границу,... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T07:57+0300

2024-12-23T07:57+0300

2024-12-23T07:57+0300

бизнес

туризм

сочи

калининград

таиланд

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Порядка 13% россиян (почти каждый восьмой), которые вылетают 31 декабря, встретят Новый год в самолете, при этом две трети из них будут лететь за границу, говорится в исследовании сервиса "Путешествия в Т-Банке", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Основные выводы: 13% путешественников, вылетающих 31 декабря 2024 года, встретят Новый год в самолете. Из них 25% - на внутренних рейсах, а 75% - на международных", - говорится в материалах. Отмечается, что самой популярной датой для начала путешествия на новогодние праздники в период с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025-го стало 4 января, далее идут 3 января и 6 января. "Москва (28%), Сочи (17%), Калининград (13%) вошли в топ-3 направлений для путешествий по России в период новогодних праздников в 2025 году. Наиболее востребованные направления за рубежом - Таиланд (37%), ОАЭ (16%) и Турция (12%)", - выяснили аналитики. Средняя стоимость билета на внутреннем направлении составила 24 415 рублей, на международном - 88 949 рублей. Аналитики также подсчитали, что средний чек за проживание в отеле в новогоднюю ночь составит 9 262 рубля, что на 12% больше, чем в прошлом году. За рубежом средний чек за бронирование отеля в канун Нового года составил 11 589 рублей.

сочи

калининград

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бизнес, туризм, сочи, калининград, таиланд