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Путин призвал не допускать исчерпания лимитов по льготному кредитованию

Путин призвал не допускать исчерпания лимитов по льготному кредитованию - 23.12.2024, ПРАЙМ

Путин призвал не допускать исчерпания лимитов по льготному кредитованию

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо в дальнейшем вести отслеживание эффективности льготного кредитования и осуществлять мониторинг в этой... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T13:45+0300

2024-12-23T13:45+0300

2024-12-23T13:57+0300

экономика

владимир путин

банки

льготное автокредитование

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо в дальнейшем вести отслеживание эффективности льготного кредитования и осуществлять мониторинг в этой сфере - что является важным, когда действует высокая ключевая ставка."Конечно, надо и дальше отслеживать эффективность поддержки кредитования. Мы понимаем, насколько это важно сегодня в условиях ключевой ставки сегодняшней", - сказал глава государства на совещании, посвященном экономическим вопросам.Президент призвал также вести комплексный регулярный мониторинг достижения целевых показателей соответствующих программ.По словам Путина, также нужно проводить соответствующую информационную работу, чтобы и граждане, и бизнесмены были осведомлены о таких программах, их объемах, а также о том, на каких условиях можно получить такую поддержку и какие у нее сроки. "Чтобы не возникали ситуации, когда мы объявляем о программах, они востребованы, набирают, вроде бы должны набирать обороты, а оказывается, что финансовые лимиты по ним исчерпаны", - подчеркнул глава государства.Президент добавил, что льготные программы кредитования в стране нужно донастроить."Необходимо донастроить льготные кредитные программы. Дополнительно нацелить их на обеспечение технологического суверенитета страны и развития экономики предложения", - указал глава государства.Кроме того, отметил президент, нужно проанализировать справедливость распределения рисков роста ключевой ставки между банками, заемщиками и федеральным бюджетом страны.

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владимир путин, банки, льготное автокредитование