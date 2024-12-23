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Крым продолжит претензионную работу по ущербу, нанесенному Украиной

Крым продолжит претензионную работу по ущербу, нанесенному Украиной - 23.12.2024, ПРАЙМ

Крым продолжит претензионную работу по ущербу, нанесенному Украиной

Крым продолжит претензионную работу по подсчету ущерба, нанесенного украинской стороной, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T16:18+0300

2024-12-23T16:18+0300

2024-12-23T16:18+0300

крым

украина

россия

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – ПРАЙМ. Крым продолжит претензионную работу по подсчету ущерба, нанесенного украинской стороной, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее он сообщал, что ущерб полуострову от водной и энергетической блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак. "Мы только в начале пути. Еще очень большой объем претензионный работы, которая находится в практической плоскости. У нас есть рабочая группа, которая формирует объем претензий", - сказал Константинов журналистам. По его словам, долг платежом красен, и украинской стороне все равно придется заплатить за свои действия в отношении Крыма и крымчан. Константинов подчеркнул, что также планируется подсчитать ущерб, нанесённый республике в украинские годы путем насильственной укранизации. "Лингвицид - попытка уничтожения языковой сущности народа", - сказал глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://1prime.ru/20241202/krym-853246160.html

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крым, украина, россия, владимир константинов