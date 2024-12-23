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Крым намерен через 10 лет стать регионом-донором России
Крым намерен через 10 лет стать регионом-донором России - 23.12.2024, ПРАЙМ
Крым намерен через 10 лет стать регионом-донором России
Крым намерен через десять лет стать регионом-донором России, республика в разы увеличила объем поступаемых в региональный бюджет собственных доходов, заявил... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T16:56+0300
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2024-12-23T16:56+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – ПРАЙМ. Крым намерен через десять лет стать регионом-донором России, республика в разы увеличила объем поступаемых в региональный бюджет собственных доходов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Мы движемся очень хорошими темпами. Мы обречены на экономический успех. Природа, расположение, море – уникально. Есть еще много тем для развития. Через десять лет мы станем регионом с высокой добавленной стоимостью своих собственных ресурсов и превратимся уже в донора", - сказал Константинов журналистам. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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крым, россия
Крым намерен через 10 лет стать регионом-донором России
Власти Крыма обещают, что регион через 10 лет станет регионом-донором России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – ПРАЙМ. Крым намерен через десять лет стать регионом-донором России, республика в разы увеличила объем поступаемых в региональный бюджет собственных доходов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Мы движемся очень хорошими темпами. Мы обречены на экономический успех. Природа, расположение, море – уникально. Есть еще много тем для развития. Через десять лет мы станем регионом с высокой добавленной стоимостью своих собственных ресурсов и превратимся уже в донора", - сказал Константинов журналистам.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Крым продолжит претензионную работу по ущербу, нанесенному Украиной