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Выброшенный на побережье Кубани мазут планируется убрать до 1 февраля

Выброшенный на побережье Кубани мазут планируется убрать до 1 февраля - 23.12.2024, ПРАЙМ

Выброшенный на побережье Кубани мазут планируется убрать до 1 февраля

Мазут, выброшенный на побережье Кубани, планируется убрать до 1 февраля 2025 года. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев. | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T15:27+0300

2024-12-23T15:27+0300

2024-12-23T15:27+0300

происшествия

россия

краснодар

мазут

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Мазут, выброшенный на побережье Кубани, планируется убрать до 1 февраля 2025 года. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев."Сегодня мы должны сделать все, в ближайший месяц, максимум - до первого марта, чтобы убрать все это", - подчеркнул губернатор.Кондратьев также отметил, что целью является полное очищение пляжей от этой нефтепродукции до начала февраля, чтобы предотвратить проникновение мазута в песок при изменении температуры.Крушение танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе произошло 15 декабря из-за шторма, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов. По оценкам экстренных служб, в море попало около 3,7 тысячи тонн мазута из общего объема перевозимого груза, составляющего около 9,2 тысячи тонн.

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россия, краснодар, мазут