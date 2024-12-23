https://1prime.ru/20241223/medvedev-853809750.html

Медведев заявил о нехватке в России инженерных кадров

Медведев заявил о нехватке в России инженерных кадров - 23.12.2024, ПРАЙМ

Медведев заявил о нехватке в России инженерных кадров

Россия в настоящее время испытывает нехватку инженерных кадров. Данную проблему необходимо решить в ближайшем будущем и задействовать для этого максимум общих... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T18:18+0300

2024-12-23T18:18+0300

2024-12-23T18:18+0300

экономика

россия

дмитрий медведев

инженеры

кадры

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия в настоящее время испытывает нехватку инженерных кадров. Данную проблему необходимо решить в ближайшем будущем и задействовать для этого максимум общих усилий. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Речь также шла об обеспечении приоритетных направлений научно-технологического развития инженерными кадрами. Таких специалистов сейчас не хватает, уровень выпускников вузов не всегда отвечает потребностям современных производств. Проблему нужно решить уже в ближайшем будущем. Направим на это максимум общих усилий", — написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по итогам заседания президиума Совета при президенте по науке и образованию.

https://1prime.ru/20241223/kadry-853806335.html

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россия, дмитрий медведев, инженеры, кадры