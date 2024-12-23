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В Мексике при крушении самолета погибли семь человек - 23.12.2024, ПРАЙМ
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В Мексике при крушении самолета погибли семь человек
В Мексике при крушении самолета погибли семь человек - 23.12.2024, ПРАЙМ
В Мексике при крушении самолета погибли семь человек
Семь человек погибли в результате крушения самолета Cessna 207 в мексиканском штате Халиско, сообщила региональная спасательная служба. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T04:20+0300
2024-12-23T04:20+0300
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общество
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МЕХИКО, 23 дек - ПРАЙМ. Семь человек погибли в результате крушения самолета Cessna 207 в мексиканском штате Халиско, сообщила региональная спасательная служба. "Самолет Cessna 207, следовавший из Ла-Пароты, штат Мичоакан, потерпел авиакатастрофу и рухнул в труднодоступной лесистой местности... Сотрудники полиции предварительно сообщили о смерти 7 человек (без указания информации о них)", - говорится в сообщении в блоге спасателей Халиско в Х. На месте крушения на территории муниципалитетов Санта-Мария-дель-Оро и Китупан начался пожар, который препятствовал доступу к самолету. Ожидается, что судмедэксперты вскоре приступят к извлечению тел и исключат наличие дополнительных жертв.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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40
192
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бизнес, общество
Бизнес, Общество
04:20 23.12.2024
 
В Мексике при крушении самолета погибли семь человек

В Мексике при крушении самолета Cessna 207 погибли семь человек

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МЕХИКО, 23 дек - ПРАЙМ. Семь человек погибли в результате крушения самолета Cessna 207 в мексиканском штате Халиско, сообщила региональная спасательная служба.
"Самолет Cessna 207, следовавший из Ла-Пароты, штат Мичоакан, потерпел авиакатастрофу и рухнул в труднодоступной лесистой местности... Сотрудники полиции предварительно сообщили о смерти 7 человек (без указания информации о них)", - говорится в сообщении в блоге спасателей Халиско в Х.
На месте крушения на территории муниципалитетов Санта-Мария-дель-Оро и Китупан начался пожар, который препятствовал доступу к самолету. Ожидается, что судмедэксперты вскоре приступят к извлечению тел и исключат наличие дополнительных жертв.
 
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