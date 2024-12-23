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Россия и Судан обсудили перспективы совместных проектов в области ТЭК
Россия и Судан обсудили перспективы совместных проектов в области ТЭК - 23.12.2024, ПРАЙМ
Россия и Судан обсудили перспективы совместных проектов в области ТЭК
Россия и Судан наметили направления сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса, сообщило российское Минэнерго. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T16:56+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия и Судан наметили направления сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса, сообщило российское Минэнерго. В понедельник заместитель энергетики Роман Маршавин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Судан в РФ Эльгазали Сирраджем. "Стороны рассмотрели возможные перспективы совместных проектов в ТЭК и зафиксировали взаимный интерес к развитию энергодиалога между Россией и Суданом", - говорится в сообщении. В ноябре министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщал, что "Росгеология" занимается прогнозом и поиском месторождений в Африке. Так, специалисты компании ведут работы в Бенине, Судане, Джибути, Анголе, Центральноафриканской Республике.
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россия, судан, тэк
Россия и Судан обсудили перспективы совместных проектов в области ТЭК
Минэнерго: Россия и Судан обсудили перспективы совместных проектов в области ТЭК
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Россия и Судан наметили направления сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса, сообщило российское Минэнерго.
В понедельник заместитель энергетики Роман Маршавин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Судан в РФ Эльгазали Сирраджем.
"Стороны рассмотрели возможные перспективы совместных проектов в ТЭК и зафиксировали взаимный интерес к развитию энергодиалога между Россией и Суданом", - говорится в сообщении.
В ноябре министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов сообщал, что "Росгеология" занимается прогнозом и поиском месторождений в Африке. Так, специалисты компании ведут работы в Бенине, Судане, Джибути, Анголе, Центральноафриканской Республике.
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