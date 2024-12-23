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Минфин предложил расширить механизм вложения свободных средств госкомпаний - 23.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241223/minfin-853797233.html
Минфин предложил расширить механизм вложения свободных средств госкомпаний
Минфин предложил расширить механизм вложения свободных средств госкомпаний - 23.12.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил расширить механизм вложения свободных средств госкомпаний
Минфин РФ предлагает расширить перечень инструментов, доступных для инвестирования временно свободных средств госкорпораций и госкомпаний, соответствующий... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T13:30+0300
2024-12-23T13:30+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает расширить перечень инструментов, доступных для инвестирования временно свободных средств госкорпораций и госкомпаний, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В настоящее время госкорпорации и госкомпании могут инвестировать временно свободные средства в отдельные виды ценных бумаг, если они соответствуют ряду требований (в том числе обращение на организованных торгах, наличие у выпуска облигаций кредитного рейтинга не ниже определенного уровня, включение акций в котировальный список высшего уровня российской биржи или в список для расчета индекса Мосбиржи), констатируется в документе. "Реализация проекта будет способствовать расширению портфеля инструментов, используемых для инвестирования временно свободных средств государственной корпорации и государственной компании", - говорится в пояснительной записке к документу. Предлагаемые изменения способны повысить ликвидность ценных бумаг, в которые могут инвестироваться временно свободные средства государственной корпорации и государственной компании. Как следует из пояснительной записки, министерство предлагает предоставить им право заключать за счет временно свободных средств на организованных торгах с участием квалифицированного центрального контрагента договоры репо, предметом которых являются ОФЗ и облигации субъектов РФ, облигации компаний, в том числе ипотечные ценные бумаги и акции, соответствующие требованиям правил, а также клиринговые сертификаты участия (КСУ). "Операции репо с КСУ пользуются большим спросом у участников финансового рынка – по итогам 2023 года объем операций составил 223,6 триллиона рублей (27% от объемов операций на денежном рынке ПАО "Московская биржа"), а среднедневной объем торгов репо с КСУ в 2024 году превышает 1,2 триллиона рублей (более 40% от объема торгов репо с центральным контрагентом)... Таким образом, репо с КСУ в настоящее время является наиболее ликвидным сегментом российского денежного рынка, количество участников на котором превышает 400", - отмечается там. На внебиржевом рынке Минфин предлагает предоставить возможность заключать договоры репо, предметом которых являются ОФЗ и облигации регионов, с расчетами через клиринговую организацию на условиях поставки против платежа или предоплаты (предпоставки) со стороны банка-контрагента, соответствующему требованиям по собственным средствам (капиталу) и наличию не менее двух кредитных рейтингов определенного уровня, установленным для банков, в которых государственная корпорация и государственная компания вправе открывать счета и вклады.
https://1prime.ru/20241221/minfin-853763750.html
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
13:30 23.12.2024
 
Минфин предложил расширить механизм вложения свободных средств госкомпаний

Минфин предложил расширить инструменты вложений свободных средств госкомпаний

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает расширить перечень инструментов, доступных для инвестирования временно свободных средств госкорпораций и госкомпаний, соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящее время госкорпорации и госкомпании могут инвестировать временно свободные средства в отдельные виды ценных бумаг, если они соответствуют ряду требований (в том числе обращение на организованных торгах, наличие у выпуска облигаций кредитного рейтинга не ниже определенного уровня, включение акций в котировальный список высшего уровня российской биржи или в список для расчета индекса Мосбиржи), констатируется в документе.
"Реализация проекта будет способствовать расширению портфеля инструментов, используемых для инвестирования временно свободных средств государственной корпорации и государственной компании", - говорится в пояснительной записке к документу. Предлагаемые изменения способны повысить ликвидность ценных бумаг, в которые могут инвестироваться временно свободные средства государственной корпорации и государственной компании.
Как следует из пояснительной записки, министерство предлагает предоставить им право заключать за счет временно свободных средств на организованных торгах с участием квалифицированного центрального контрагента договоры репо, предметом которых являются ОФЗ и облигации субъектов РФ, облигации компаний, в том числе ипотечные ценные бумаги и акции, соответствующие требованиям правил, а также клиринговые сертификаты участия (КСУ).
"Операции репо с КСУ пользуются большим спросом у участников финансового рынка – по итогам 2023 года объем операций составил 223,6 триллиона рублей (27% от объемов операций на денежном рынке ПАО "Московская биржа"), а среднедневной объем торгов репо с КСУ в 2024 году превышает 1,2 триллиона рублей (более 40% от объема торгов репо с центральным контрагентом)... Таким образом, репо с КСУ в настоящее время является наиболее ликвидным сегментом российского денежного рынка, количество участников на котором превышает 400", - отмечается там.
На внебиржевом рынке Минфин предлагает предоставить возможность заключать договоры репо, предметом которых являются ОФЗ и облигации регионов, с расчетами через клиринговую организацию на условиях поставки против платежа или предоплаты (предпоставки) со стороны банка-контрагента, соответствующему требованиям по собственным средствам (капиталу) и наличию не менее двух кредитных рейтингов определенного уровня, установленным для банков, в которых государственная корпорация и государственная компания вправе открывать счета и вклады.
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