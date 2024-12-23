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В Минфине рассказали о размещении ОФЗ в 2025 году

В Минфине рассказали о размещении ОФЗ в 2025 году - 23.12.2024, ПРАЙМ

В Минфине рассказали о размещении ОФЗ в 2025 году

Минфин России в 2025 году при размещении облигаций федерального займа (ОФЗ) будет стремиться придерживаться базового подхода - размещать бумаги "подлиннее" и с... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T21:07+0300

2024-12-23T21:07+0300

2024-12-23T21:07+0300

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Минфин России в 2025 году при размещении облигаций федерального займа (ОФЗ) будет стремиться придерживаться базового подхода - размещать бумаги "подлиннее" и с фиксированным купоном, рассказал директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов. "С точки зрения нашей тактики, наверное, тоже ничего нового не скажу. У нас есть базовый подход, который мы стараемся выдерживать. Понятно, что жизнь вносит свои коррективы, но нам бы хотелось размещать подлиннее, размещать "фиксы" (облигации с фиксированным купоном - ред.), просто с точки зрения управления процентными рисками нашего портфеля, и мы будем стремиться это делать. Получится это или нет, узнаем в 2025 году", – сказал он в эфире телеканала РБК, комментируя стратегию на 2025 году по размещению госдолга. По его словам, Минфин всегда ориентируется на рыночный спрос. "Если бы мы на него не ориентировались, наверное, мы не продавали бы такие объемы бумаг, которые мы ежегодно продаем. Соответственно, если будет спрос на тот или иной инструмент, мы, конечно, будем соотносить это со структурой своего портфеля", – продолжил Мамонов. "Сейчас у нас примерно половина портфеля – это флоатеры (облигации с плавающим купоном - ред.) Нам, конечно, хотелось бы, чтобы эта доля была чуть поменьше. Как вы видите по нашим действиям, мы никогда не стараемся выполнить свои задачи по привлечению, не считаясь с тем потенциальным ущербом для рынка, который мы можем нанести. Например, давая избыточные премии по "фиксам". Соответственно, мы будем балансировать, как и всегда, между этими двумя составляющими - выполнить программу, не навредив рынку", – сказал он. Представитель Минфина также прокомментировал обслуживание госдолга в условиях высоких ставок. "Мы в условиях высоких ставок живем давно. Бюджет сверстан, исходя из этих новых реалий. Поэтому никаких проблем с обслуживанием долга нет и быть не может. Но если нам придется пожить чуть подольше, чем нам бы хотелось, в высоких ставках, значит, так тому и быть. Ничего страшного", – отметил он. "Арифметика здесь простая: у нас 10 триллионов флоатеров в портфеле, 100 миллиардов в год - каждый процентный пункт прироста или снижения ставки. Мы тут никаких проблем не видим. Собственно, все обязательства выполняются и будут выполняться", – добавил Мамонов.

https://1prime.ru/20241223/minfin-853797233.html

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минфин рф, финансы, россия, офз